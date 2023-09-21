الرياضة

الشباب يقسو على الحزم برباعية

صحيفة البلادaccess_time7 / ربيع اﻷول / 1445 هـ      21 سبتمبر 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

محمود العوضي- جدة

تغلب فريق الشباب على ضيفه الحزم برباعية مقابل هدف مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري السعودي، التي أقيمت بملعب الأمير فيصل بن فهد.

تقدم البلجيكي يانيك كاراسكو للشباب في النتيجة بالدقيقة “45” من زمن اللقاء، قبل أن يضيف فواز الصقور الهدف الثاني بالدقيقة “47” من الوقت بدل الضائع. وسجل الأرجنتيني إيفر بانيجا الهدف الرابع لنادي الشباب والثاني له من ركلة جزاء بالدقيقة “97” من الوقت بدل الضائع”.

ورفع نادي الشباب رصيده إلى 8 نقاط في المركز التاسع في الدوري السعودي، بينما الحزم في مؤخرة الجدول بـ 3 نقاط فقط.

وحقق نادي الشباب اليوم انتصاره الثاني في بطولة الدوري السعودي هذا الموسم، بعد الفوز في الجولة الماضية على الفيحاء بهدف نظيف.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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