الشباب يقسو على الحزم برباعية

محمود العوضي- جدة
تغلب فريق الشباب على ضيفه الحزم برباعية مقابل هدف مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري السعودي، التي أقيمت بملعب الأمير فيصل بن فهد.
تقدم البلجيكي يانيك كاراسكو للشباب في النتيجة بالدقيقة “45” من زمن اللقاء، قبل أن يضيف فواز الصقور الهدف الثاني بالدقيقة “47” من الوقت بدل الضائع. وسجل الأرجنتيني إيفر بانيجا الهدف الرابع لنادي الشباب والثاني له من ركلة جزاء بالدقيقة “97” من الوقت بدل الضائع”.
ورفع نادي الشباب رصيده إلى 8 نقاط في المركز التاسع في الدوري السعودي، بينما الحزم في مؤخرة الجدول بـ 3 نقاط فقط.
وحقق نادي الشباب اليوم انتصاره الثاني في بطولة الدوري السعودي هذا الموسم، بعد الفوز في الجولة الماضية على الفيحاء بهدف نظيف.
هدددددف!⚽
كاراسكو يسجل الهدف الأول للشباب⚽🔥
الشباب 1 × 0 الحزم#دوري_روشن_السعودي#الشباب_الحزم | #SSC pic.twitter.com/JOZRZrYHKg
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) September 21, 2023
هدددددف!⚽
الصقور يضيف الهدف الثاني للشباب⚽🔥
الشباب 2 × 0 الحزم#دوري_روشن_السعودي#الشباب_الحزم | #SSC pic.twitter.com/KG7gNEJ2Pr
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) September 21, 2023
هدددددف!⚽
هدف ثالث شبابي عن طريق بانيغا🔥⚽
الشباب 3 × 0 الحزم#نحلم_ونحقق#دوري_روشن_السعودي#الشباب_الحزم | #SSC pic.twitter.com/h8t0ChBNSo
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) September 21, 2023