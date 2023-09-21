الرياضة

التعاون يحسم ديربي القصيم

صحيفة البلادaccess_time7 / ربيع اﻷول / 1445 هـ      21 سبتمبر 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

محمود العوضي- جدة

تصوير- عبدالرحمن الخزيم

حسم فريق التعاون ديربي القصيم الذي جمعه مع غريمه الرائد بنتيجة (2-1)، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في بريدة، ضمن منافسات الجولة السابعة”نحلم ونحقق”، من مسابقة دوري روشن السعودي “موسم 2023-2024”.
أحرز جواو بيدرو الهدف الأول لصالح التعاون في الدقيقة التاسعة، وأضاف وليد الأحمد الهدف الثاني للتعاون في الدقيقة 16.
فيما تمكن الرائد من تقليص الفارق في الدقيقة 39 عن طريق عمر جونزاليس.

بهذا الفوز، رفع التعاون رصيده إلى 16 نقطة من 7 مباريات، ليحتل وصافة ترتيب دوري روشن السعودي، بفارق نقطة عن الهلال المتصدر، بينما تجمد رصيد الرائد عند 4 نقاط، في المركز السادس عشر.

 

 

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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