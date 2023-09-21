التعاون يحسم ديربي القصيم

محمود العوضي- جدة
تصوير- عبدالرحمن الخزيم
حسم فريق التعاون ديربي القصيم الذي جمعه مع غريمه الرائد بنتيجة (2-1)، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في بريدة، ضمن منافسات الجولة السابعة”نحلم ونحقق”، من مسابقة دوري روشن السعودي “موسم 2023-2024”.
أحرز جواو بيدرو الهدف الأول لصالح التعاون في الدقيقة التاسعة، وأضاف وليد الأحمد الهدف الثاني للتعاون في الدقيقة 16.
فيما تمكن الرائد من تقليص الفارق في الدقيقة 39 عن طريق عمر جونزاليس.
بهذا الفوز، رفع التعاون رصيده إلى 16 نقطة من 7 مباريات، ليحتل وصافة ترتيب دوري روشن السعودي، بفارق نقطة عن الهلال المتصدر، بينما تجمد رصيد الرائد عند 4 نقاط، في المركز السادس عشر.
جواو بيدرو يسجل الهدف الأول للتعاون في الديربي⚽️#دوري_روشن_السعودي#التعاون_الرائد| #SSC pic.twitter.com/5wNVYZkxCa
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) September 21, 2023
وليد الأحمد يعزز تقدم التعاون في الديربي بهدف ثاني⚽️🔥#نحلم_ونحقق#دوري_روشن_السعودي#التعاون_الرائد| #SSC pic.twitter.com/Wn3h8NGljE
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) September 21, 2023
هدف اتفاقي أول بعد دقيقة واحدة من انطلاق المباراة أمام الطائي#نحلم_ونحقق#دوري_روشن_السعودي | #SSC pic.twitter.com/JrlcGypSEP
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) September 21, 2023