الاتفاق يتغلب على الطائي 3/4 بعد مباراة مثيرة

محمود العوضي- جدة
حقق فريق الاتفاق، فوزًا دراماتيكيًا على نظيره الطائي بنتيجة (4-3)، في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، ضمن منافسات الجولة السابعة “نحلم ونحقق”، من دوري روشن السعودي.
تقدم الهولندي جورجينيو فينالدوم بالهدف الأول للاتفاق في الدقيقة الثانية. ورد بيرنارد مينساه بهدف التعادل لصالح الطائي في الدقيقة العاشرة.
وأضاف بيرنارد مينساه بالهدف الثاني للطائي في الدقيقة 36، بعدها أدرك موسى ديمبلي التعادل لصالح الاتفاق في الدقيقة 41.
ليعود بيرنارد مينساه هدفه الثالث(هاتريك) مع الطائي في الدقيقة 54. ورد فينالدوم بهدف التعادل لصالح الاتفاق في الدقيقة 72.
واستطاع موسى ديمبلي أن يسجل هدف انتصار الاتفاق في الدقيقة 90+3، ليقود فارس الدهناء لـ3 نقاط ملحمية أمام الطائي العنيد.
بهذا الفوز، رفع الاتفاق رصيده إلى 16 نقطة، ليحتل المركز الثالث في ترتيب دوري روشن السعودي، بينما تجمد رصيد الطائي عند 7 نقاط، في المركز التاسع.
هدف اتفاقي أول بعد دقيقة واحدة من انطلاق المباراة أمام الطائي#نحلم_ونحقق#دوري_روشن_السعودي | #SSC pic.twitter.com/JrlcGypSEP
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) September 21, 2023
الطائي يدرك هدف التعادل أمام الاتفاق#نحلم_ونحقق#دوري_روشن_السعودي | #SSC pic.twitter.com/ZZhKGDEolS
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) September 21, 2023
بين الكراوتي والغاني.. الطائي يسجل الثاني #نحلم_ونحقق#دوري_روشن_السعودي | #SSC pic.twitter.com/tQwsc8khNz
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) September 21, 2023
موسى ديمبلي يدرك التعادل للاتفاق أمام الطائي#نحلم_ونحقق#دوري_روشن_السعودي | #SSC pic.twitter.com/KGw8X0rIfZ
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) September 21, 2023
⚽️⚽️⚽️ بيرنارد منساه يسجل الهدف الثالث لـ #الطائي هاتريك
#نحلم_ونحقق#دوري_روشن_السعودي | #SSC pic.twitter.com/xcGLbQO06Z
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) September 21, 2023
الهولندي ⚽️ فينالدوم يسجل هدف التعادل للاتفاق 3-3 🔥#نحلم_ونحقق#دوري_روشن_السعودي | #SSC pic.twitter.com/ogLm6yzMks
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) September 21, 2023
ديمبلي يسجل الهدف الرابع للاتفاق في آخر الدقائق #نحلم_ونحقق#دوري_روشن_السعودي | #SSC pic.twitter.com/pYIiK6YuvA
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) September 21, 2023