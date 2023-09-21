الرياضة

الاتفاق يتغلب على الطائي 3/4 بعد مباراة مثيرة

صحيفة البلادaccess_time7 / ربيع اﻷول / 1445 هـ      21 سبتمبر 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

محمود العوضي- جدة

حقق فريق الاتفاق، فوزًا دراماتيكيًا على نظيره الطائي بنتيجة (4-3)، في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، ضمن منافسات الجولة السابعة “نحلم ونحقق”، من دوري روشن السعودي.

تقدم الهولندي جورجينيو فينالدوم بالهدف الأول للاتفاق في الدقيقة الثانية. ورد بيرنارد مينساه بهدف التعادل لصالح الطائي في الدقيقة العاشرة.

وأضاف بيرنارد مينساه بالهدف الثاني للطائي في الدقيقة 36، بعدها أدرك موسى ديمبلي التعادل لصالح الاتفاق في الدقيقة 41.
ليعود بيرنارد مينساه هدفه الثالث(هاتريك) مع الطائي في الدقيقة 54. ورد فينالدوم بهدف التعادل لصالح الاتفاق في الدقيقة 72.
واستطاع موسى ديمبلي أن يسجل هدف انتصار الاتفاق في الدقيقة 90+3، ليقود فارس الدهناء لـ3 نقاط ملحمية أمام الطائي العنيد.

بهذا الفوز، رفع الاتفاق رصيده إلى 16 نقطة، ليحتل المركز الثالث في ترتيب دوري روشن السعودي، بينما تجمد رصيد الطائي عند 7 نقاط، في المركز التاسع.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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