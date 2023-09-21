الرياضة

الاتحاد يعبر الفتح بثنائية ويتصدر” روشن”

صحيفة البلادaccess_time7 / ربيع اﻷول / 1445 هـ      21 سبتمبر 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

محمود العوضي- جدة

تصوير- سلطان منصور

حوّل فريق الاتحاد تأخره بهدف أمام الفتح لفوز بثنائية لهدف، خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس على ملعب الأمير عبدالله الفيصل، ضمن منافسات الجولة السابعة(نحلم ونحقق) من دوري روشن.

تقدم فريق الفتح بهدف في الدقيقة 30 عن طريق لاعبه مروان سعدان، قبل أن يرد الاتحاد بهدفين خلال الشوط الأول عن طريق رومارينهو في الدقيقة 38 وكانتي في الدقيقة 45+1.

 

ورفع فريق الاتحاد رصيده بهذا الفوز إلى النقطة 18 متصدراً لجدول ترتيب النسخة الجارية من دوري روشن، فيما توقف رصيد الفتح عند النقطة 11 في المركز السابع.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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