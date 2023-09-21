الاتحاد يعبر الفتح بثنائية ويتصدر” روشن”

محمود العوضي- جدة
تصوير- سلطان منصور
حوّل فريق الاتحاد تأخره بهدف أمام الفتح لفوز بثنائية لهدف، خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس على ملعب الأمير عبدالله الفيصل، ضمن منافسات الجولة السابعة(نحلم ونحقق) من دوري روشن.
تقدم فريق الفتح بهدف في الدقيقة 30 عن طريق لاعبه مروان سعدان، قبل أن يرد الاتحاد بهدفين خلال الشوط الأول عن طريق رومارينهو في الدقيقة 38 وكانتي في الدقيقة 45+1.
ورفع فريق الاتحاد رصيده بهذا الفوز إلى النقطة 18 متصدراً لجدول ترتيب النسخة الجارية من دوري روشن، فيما توقف رصيد الفتح عند النقطة 11 في المركز السابع.
مروان سعدان يعلن الهدف الأول للفتح🔥⚽️#نحلم_ونحقق
#دوري_روشن_السعودي
#الاتحاد_الفتح | #SSC pic.twitter.com/fotlTYMpVW
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) September 21, 2023
رومارينهو يدرك التعادل للاتحاد بعد صناعة من كانتي⚽️🔥#نحلم_ونحقق
#دوري_روشن_السعودي
#الاتحاد_الفتح | #SSC pic.twitter.com/8rwOWutKMR
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) September 21, 2023
كانتي يسجل الهدف الثاني للاتحاد من تسديدة متقنة🔥🚀#نحلم_ونحقق
#دوري_روشن_السعودي
#الاتحاد_الفتح | #SSC pic.twitter.com/vkWtvq0zpc
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) September 21, 2023