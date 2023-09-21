إحباط تهريب 8 ملايين قرص إمفيتامين

البلاد – البطحاء

أسفرت المتابعة الأمنية لشبكات تهريب وترويج المخدرات التي تستهدف أمن المملكة وشبابها، أسفرت عن إحباط محاولة تهريب (7,920,000) قرص من مادة الإمفيتامين المخدر مخفية داخل شحنة ألواح بلاستيكية عبر منفذ البطحاء بالمنطقة الشرقية.

صرح بذلك المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات الرائد مروان الحازمي، مضيفًا أن إحباط محاولة التهريب، جرت بالتعاون مع الجهاز النظير بدولة الإمارات العربية المتحدة، والتنسيق مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية، والقبض على مستقبليها بمنطقة الرياض، وهم وافدان من الجنسية السورية و(4) مواطنين، وجرى إيقاف المتهمين واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

وأهابت الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، مفيدة بأنها ستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.