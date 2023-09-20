الرياضة مواجهتان في ختام الجولة السادسة بدوري” يلو”

خالد الحامد- حائل

تختتم غدًا «الخميس» منافسات الجولة السادسة من دوري يلو لأندية الدرجة الأولى بمواجهتين. الترجي VS البكيرية

على ملعب الأمير سعود بن جلوي بالخبر، يستقبل فريق الترجي نظيره فريق البكيرية في مباراة تهم الفريقين. يسعى الترجي برصيد 3 نقاط بالمركز السادس عشر تحقيق فوزه الثاني، وتحسين مركزه بعد أربع خسائر، كان آخرها أمام القادسية ، فيما يتطلع البكيرية لمواصلة نتائجة الجيدة وتحقيق الفوز الرابع والاقتراب من المنافسة على المراكز الأولى. البكيرية يأتي بالمركز السابع برصيد 9 نقاط. العروبة VS هجر

على ملعبه في الجوف، يستقبل فريق العروبة ضيفه فريق هجر. أبناء الجوف حققوا نتائج جيدة في الخمس جولات الماضية بتحقيق الفوز في أربع مباريات؛ ليصلوا بفريقهم للمركز الرابع برصيد 12 نقطة، بعكس هجر الذي حقق فوزًا وحيدًا. هذه المباراة هامة للفريقين ويطمع صاحب الأرض للفوز وتعزيز مركزه، أما الضيف هجر فالفوز يعني اقترابه من فرق الوسط.