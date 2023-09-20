مصر تسجل زلزالًا بقوة 4,5 درجات على مقياس ريختر

البلاد : متابعات

سَجّلت محطات الشبكة القومية المصرية لرصد الزلازل اليوم, زلزالًا بقوة 5ر4 درجات على مقياس ريختر على بُعد 265 كم شمال غرب مدينة مرسى مطروح المصرية.

وأوضح رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية الدكتور جاد القاضي في بيان له، أن الزلزال وقع في تمام الساعة الرابعة و33 دقيقة و12 ثانية صباحًا، على عمق 68ر13 كم، وعلى دائرة عرض 52ر22 درجة شمالًا، وخط طول 79ر24 درجة شرقًا.

وأكد القاضي أنه لم يرد للمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية ما يفيد بشعور المواطنين بالزلزال أو وقوع خسائر في الأرواح والمنشآت.