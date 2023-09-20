محافظ جدة يطلع على جهود «المبادرات المتميزة»

البلاد – جدة

استقبل الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي محافظ جدة، بمقر المحافظة أمس، رئيس مجلس إدارة جمعية المبادرات المتميزة “مبادر” الدكتور غسان بن أحمد السليمان، والمدير العام للتعليم بمحافظة جدة منال اللهيبي، وعدداً من أعضاء مجلس إدارة الجمعية.

واطلع سموّه خلال الاستقبال على تقرير موجز عن منجزات جائزة أهالي جدة للمعلم المتميز خلال الأعوام العشرة الماضية، والنسخة العاشرة للجائزة، إضافة إلى عرض عن الفعاليات التي ستنفذها الجمعية بالشراكة مع إدارة تعليم جدة للاحتفاء بالمعلمين والمعلمات؛ بمناسبة الاحتفاء باليوم العالمي للمعلم.

وثمّن سمو محافظ جدة مبادرة جائزة أهالي جدة للمعلم المتميز، مؤكداً أهمية دعم وتشجيع المعلمين والمعلمات المتميزين.

كما استقبل محافظ جدة بمكتبه، نائب رئيس مجلس الأمناء بمؤسسة سالم بن محفوظ الأهلية عبدالإله بن سالم بن محفوظ، والمدير التنفيذي للمؤسسة المهندس ممدوح بن حسن الحربي.

واطلع سموه خلال اللقاء على عرض موجز؛ تضمن أعمال المؤسسة ومنجزاتها وإسهاماتها وعلى خطة المؤسسة في مجال التعليم بالشراكة مع الإدارة العامة للتعليم بجدة، وعدد من الجامعات والكليات والمؤسسات التعليمية، وما تقدمه المؤسسة من منح تعليمية، وتأسيسها لعدد من الأندية للموهوبين.