في أماكن يمنع فيها رعي الإبل.. ضبط 29 مخالفا لنظام البيئة

البلاد ــ الرياض

‎ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي 29 مخالفًا لنظام البيئة، 20 مواطنًا، و9 مقيمين من الجنسية السودانية، ارتكبوا مخالفات رعي 1091 متناً من الإبل، في أماكن يمنع فيها الرعي في منطقة مكة المكرمة ومحمية الملك سلمان الملكية ومحمية شرعان ومحمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية ومحمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية ومحمية الإمام سعود بن عبدالعزيز الملكية.

كما ضبطت القوات الخاصة للأمن والحماية مواطنَين مخالفَين لنظام البيئة، لارتكابهما مخالفة الصيد دون ترخيص في محافظة البدع بمنطقة تبوك، وضُبط بحوزتهما بندقية نارية، و2 ذخيرة نارية، وبندقية هوائية، و26 ذخيرة هوائية، و2 طير مصيد، وتم تحريز المضبوطات وتطبيق الإجراءات النظامية بحقهما.

وأوضحت القوات أن عقوبة الصيد دون ترخيص غرامة 10 آلاف ريال، وتبلغ عقوبة استخدام الأسلحة النارية 80 ألف ريال. وأوضحت القوات الخاصة للأمن البيئي أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين، حاثةً على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم 911 بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و999 و996 في بقية مناطق المملكة.