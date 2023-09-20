فيديو.. هدف بيلينغهام الحاسم يقود ريال مدريد للفوز على يونيون برلين

انتصر ريال مدريد على يونيون برلين الألماني الأربعاء، بفضل هدف متأخر في الأنفاس الأخيرة، سجّله لاعب الوسط الإنجليزي المتألق جودي بيلينغهام.

وأحرز بيلينغهام هدفًا قاتلًا في الدقيقة الرابعة بعد التسعين، ليمنح ريال مدريد أول 3 نقاط في منافسات المجموعة الثالثة من دوري أبطال أوروبا.

سيطر التعادل على أجواء اللقاء الذي احتضنه ملعب (سانتياغو برنابيو) بالعاصمة الإسبانية مدريد، قبل أن يقلب بيلينغهام الموازين بهدفه الحاسم.

تضم المجموعة الثالثة من دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي إلى جانب ريال مدريد ويونيون برلين، كل من نابولي الإيطالي وبراغا البرتغالي.

من جهته واصل بيلينغهام (20 عامًا) تألقه مع ريال مدريد منذ انطلاقة الموسم، حيث سجّل 6 أهداف وقدّم تمريرة حاسمة في كل المسابقات.

شاهد هدف بيلينغهام ضد يونيون برلين