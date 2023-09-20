دومة الجندل.. مواقع تراثية وتنوع بيئي

البلاد – الجوف

تعتبر محافظة دومة الجندل، أحد المتنفسات لأهالي منطقة الجوف ومناطق شمال المملكة، لما تمتلكه من مميزات مختلفة وتنوع بيئي جاذب، إضافة لما تمتلكه من تاريخ عريق، ومواقع سياحية مختلفة لكل منها طابع خاص، إذْ تجمع المحافظة سياحة البحر والتراث والخضرة، التي تؤهلها لتكون وجهة الشماليين السياحية، خاصة في هذه الأيام، كما أنها وجهة جاذبة لاحتضانها مهرجان تمور الجوف في مدينة المعارض بالمحافظة.

وتشتهر مدينة الجوف بالتنوع البيئي، وهو أحد ثرواتها الذي نتج عن اختلاف التضاريس الطبيعية بها، ما جعلها وجهة سياحية مميزة. كما تتميز الجوف بالتراث الثقافي المتنوع، الذي يحمل الماضي والتاريخ، والموارد الطبيعية ذات الجودة العالية، كالزيتون والتمور والمنتجات الحرفية المتنوعة. بينما تنتشر بعض المعالم الأثرية المبهرة كقلعة زعبل، ومسجد عمر بن الخطاب الذي يتميز بمئذنته الفريدة، وواحة دومة الجندل.

ويعود تاريخ قلعة زعبل الأثرية لأكثر من 400 عام، وتعد من أقدم القلاع بالجزيرة العربية. وتتميز القلعة بكونها تقف على جبل طبيعي في الطرف الشمالي الغربي لمدينة سكاكا، التي جعلت منه تحفة معمارية شامخة، تروي حكايات محملة وشاهدة على حضارة ذات أهمية في تاريخ البلاد. وتقف القلعة على هضبة من الصخر الرملي، ترتفع عن الأرض حوالي 50 مترًا، وتتحصن بأربعة أبراج مخروطية، حيث صممت للمراقبة واستخدمت لأغراض عسكرية، كما يوجد فتحات في سور القلعة بمقاسات صغيرة للمراقبة الآمنة للهجوم المعادي، والمحافظة على أمن الطريق التجاري بين الشام والعراق، الذي يمر بمنطقتها. واعتبرت من أقوى القلاع الحربية، وتعد رمزًا من رموز البطولات الماضية. كما تعكس جدرانها حكايات منقوشة توثيقية للقلعة، تحكى عن تاريخها على مدار الزمن، برموز قد لا يفهمها سوى علماء التاريخ والآثار.

فيما تقع واحة دومة الجندل في منطقة الجوف، جنوب غرب مدينة سكاكا، وتحتوي على العديد من المقومات المتنوعة بجميع الأنماط السياحية، كالتراث الوطني والسياحة الزراعية والبيئية التي تجذب أعدادًا كبيرة من المسافرين الباحثين عن الأصالة والتراث. وجرى ضم واحة دومة الجندل ضمن قائمة التراث في العالم الإسلامي، بالمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة، تتويجًا للمكانة التاريخية والحضارية التي تحظى بها.



أما قلعة” مارد” فتقع في البلدة القديمة بحي الدرع، بمحافظة دومة الجندل، وتطل على المدينة من أعلى نقطة، ويبلغ ارتفاعها 620 مترًا فوق سطح البحر، وتعد من المواقع الأثرية والتاريخية البارزة في منطقة الجوف، التي تشهد نقلة نوعية في المجال السياحي، نظرًا لما تتمتع به من مقومات تاريخية وأثرية وطبيعية، حيث تتميز قلعة مارد بأبراجها الأربعة المخروطية الشكل، وتحتوي على مبانٍ من أنماط عمرانية وحقب زمنية مختلفة بداية من الفترة النبطية، مرورًا بفترة ما بعد ظهور الإسلام، حتى فترة متأخرة تعود إلى ما قبل 80 عامًا. وعثر داخل القلعة على مقتنيات أثرية تعود إلى الفترة النبطية والرومانية. ما يدل على التاريخ الغني لهذه القلعة ومواكبتها لحضارات وعهود متعددة. وتتكون القلعة من المبنى الرئيس، ويتكون من طابقين؛ السفلي من الحجارة والعلوي من الطين، كما أنها تحتوي على بئرَين وغرف للحرس والرماية. ويحيط بالقلعة سور به فتحات للرصد والمراقبة، وله مدخلان أحدهما من جهة الجنوب، والآخر من الشمال.

وفي موقع آخر، نجد متحف الجوف الإقليمي الذي يحتوي على تسلسل تاريخي لمنطقة الجوف ومواقعها الأثرية والتراثية، توضح جوانب عديدة من حضارة منطقة الجوف. ويضم المتحف عدة أقسام منها؛ قسم “صالة العرض”، حيث تضم الصالة عددًا من اللوحات التوضيحية عن تاريخ منطقة الجوف حسب التسلسل الزمني، وتحتوى هذه اللوحات على عرض للمقتنيات الأثرية، ويوجد عدة أقسام أخرى، كقسم الترميم والتصوير والمكتبة والضيافة.