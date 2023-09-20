الرياضة

العين يزيد أوجاع الصفا.. والعدالة يتخطى القيصومة في دوري يلو

صحيفة البلادaccess_time6 / ربيع اﻷول / 1445 هـ      20 سبتمبر 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

خالد الحامد- حائل
زاد فريق العين الأول لكرة القدم، أوجاع الصفا، بفوزه عليه بنتيجة 4-1، في المباراة التي جمعتهما، على استاد الملك سعود بالباحة، ضمن منافسات الجولة الـ 6 من دوري يلو لأندية الدرجة الأولى.
سجل رباعية العين” ألتون دوسانتوس” هدفين” الأول من ركلة جزاء، وأضاف زميله سطام تمبكتي” هدفين” فيما جاء هدف الصفا عبر حميدو تراوري.

بهذه النتيجة رفع العين رصيده إلى 10 نقاط، في المقابل أخفق فريق الصفا في تحقيق الفوز للمباراة السادسة على التوالي بالمركز الأخير بلا نقاط.

وواصل فريق العدالة نتائجه الجيدة، وسجل الفوز الخامس له في دوري يلو لأندية الدرجة الأولى، حيث تجاوز نظيره القيصومة بثلاثة أهداف مقابل هدفين، على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي بالأحساء.

 

سجل ثلاثية العدالة وليد الشنقيطي ” هدفين” وعلي السالم، فيما سجل أهداف القيصومة سلطان المطيري، واليوت سيموس، وقد أضاع العدالة ركلة جزاء تصدى لها حارس القيصومة.

بهذا الفوز حصد العدالة النقطة 15 نقطة بالمركز الثاني، وبقي القيصومة على نقطتين بالمركز ما قبل الأخير.


وفي الجوف، قلب فريق الجندل خسارته بهدفين من النجمة إلى الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدفين.
سجل أهداف الجندل كريستيان مارتنيز من ركلة جزاء، وحمود الفديد، وديمبلي سايدييه من ركلة جزاء، فيما سجل للنجمة عثمان باتو، وفاتي.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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