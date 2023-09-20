العين يزيد أوجاع الصفا.. والعدالة يتخطى القيصومة في دوري يلو

خالد الحامد- حائل
زاد فريق العين الأول لكرة القدم، أوجاع الصفا، بفوزه عليه بنتيجة 4-1، في المباراة التي جمعتهما، على استاد الملك سعود بالباحة، ضمن منافسات الجولة الـ 6 من دوري يلو لأندية الدرجة الأولى.
سجل رباعية العين” ألتون دوسانتوس” هدفين” الأول من ركلة جزاء، وأضاف زميله سطام تمبكتي” هدفين” فيما جاء هدف الصفا عبر حميدو تراوري.
بهذه النتيجة رفع العين رصيده إلى 10 نقاط، في المقابل أخفق فريق الصفا في تحقيق الفوز للمباراة السادسة على التوالي بالمركز الأخير بلا نقاط.
وواصل فريق العدالة نتائجه الجيدة، وسجل الفوز الخامس له في دوري يلو لأندية الدرجة الأولى، حيث تجاوز نظيره القيصومة بثلاثة أهداف مقابل هدفين، على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي بالأحساء.