استقبل مديري الإدارات الحكومية.. نائب أمير مكة يتسلم تقرير العمليات الأمنية الموحدة

مكة المكرمة – واس

استقبل الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، في قصر الضيافة بالعاصمة المقدسة أمس عددًا من مديري الإدارات الحكومية والقطاعات الأمنية بالعاصمة المقدسة، وجمعًا من أهالي مكة المكرمة، وشاركهم سموه طعام الغداء.

كما استقبل سموه في مقر الإمارة بالعاصمة المقدسة، مدير مركز العمليات الأمنية الموحدة 911 بالمنطقة العقيد عمر الطلحي، حيث تسلّم نسخة من التقرير السنوي لمركز العمليات الأمنية الموحدة (911) بالمنطقة المتضمن أعمال مركز العمليات الأمنية الموحدة 911، ودوره في استقبال ومعالجة جميع البلاغات عبر منظومة اتصال أمنية متكاملة، والإسهام الفعال في تعزيز النواحي الأمنية.

واطلع نائب أمير المنطقة على نتائج أعمال المركز للنصف السنوي من العام الجاري وخدمة ضيوف الرحمن بعدة لغات على مدار الساعة، الذي يقوم بالرد على جميع المكالمات الواردة للمركز، وترحيلها للجهات ذات العلاقة.