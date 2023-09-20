استعداداً للاحتفال بالمناسبة الغالية .. هدايا تتوشح الأخضر في يوم الوطن

البلاد- ياسر خليل

بدأت الاستعدادات على قدم وساق في جميع المراكز التجارية والأسواق للاحتفال باليوم الوطني ، وذلك من خلال تسخير وتوفير الإعلام والتذكارات واللوحات والبروشورات والعديد من المنتجات والهدايا التي تعبر عن فرحة هذا اليوم الغالي الذي وحّد فيه المؤسس الراحل الملك عبدالعزيز آل سعود ــ طيب الله ثراه ــ بلادنا الغالية.

وفي احد المحلات التجارية التقينا عبدالله الشمراني. الذي قال: تشهد المحلات والأسواق التجارية هذه الأيام ازدحاما وإقبالا كثيفا من المواطنين والمقيمين لشراء الهدايا والتذكارات المرتبطة باليوم الوطني ، حيث غلب اللون الأخضر على معظم المحلات نظرا لتنوع المحال المختصة التي تشتهر ببيع مختلف الهدايا بأسعار منافسة ورخيصة، ولوحظ توافد الأطفال بشكل كبير مع عائلاتهم واختيارهم للملابس واللوحات والأعلام.



وفي السياق يقول منصور المطيري تتسابق معظم المحلات لطرح منتجات جديدة وغير تقليدية ومختلفة ومبتكرة من طريقة عرض البالونات وتزيينها، إضافة إلى أنواع متعددة من البروشوررات واللوحات والزينة التي يتم تعليقها، كما توجد أيضا هدايا جديدة وستيكرات منوعة الأشكال والأحجام وصور لولاة الأمر تجسد تضامن الشعب مع قيادته.

من جانبها تقول أم سيف: فرحة الصغار والكبار لا توصف باليوم الوطني الغالي، فالكل يحرص على اقتناء الهدايا التذكارية والملابس الخضراء التي تحمل معها البهجة والسعادة ، حيث تتوحد القلوب والمشاعر في حب الوطن الغالي ويسعى الجميع للتعبير عن عشقه للوطن وتغريد أجمل العبارات والأشعار في روعة هذا الوطن الذي نحيا على أرضه.



وقالت تشهد المحلات التجارية، خلال هذه الأيام، وتحديداً خلال الفترة المسائية، إقبالاً كبيراً من قبل العائلات وطلاب المدارس والمعلمات، الذين يحرصون على شراء كافة الإكسسوارات وتعليقات الزينة المختلفة والمتنوعة، وذلك في إطار الاستعدادات لليوم الوطني السعودي ، حيث تحرص جميع القطاعات والمدارس والمؤسسات المختلفة على التزيين والاحتفال بهذه المناسبة الغالية على قلوب الجميع، لذلك تحظى كافة إكسسوارات اليوم الوطني بإقبال واسع من المواطنين والمقيمين.

وعبّر سعيد العمودي عن فرحته باليوم الوطني قائلاً: قامت كافة المحلات والمكتبات بطرح كميات كبيرة من المستلزمات الخاصة بالاحتفال الغالي بيوم الوطن ، من أعلام وملابس وأوشحة وملصقات وإكسسوارات وغيرها من الهدايا الملونة بألوان العلم السعودي ، كما تنوعت أشكال وتصميمات الإكسسوارات والهدايا بشكل عام، خاصة وأن المحلات باتت تتنافس في تقديم وعرض بضائع مختلفة وذات تصاميم جديدة بأسعار تنافسية، فضلاً عن تنوعها من حيث الشكل والحجم والابتكار لتناسب مختلف الأعمار، الأمر الذي يعتبر سبباً رئيسياً في استقطاب أعداد كبيرة من المواطنين والمقيمين.