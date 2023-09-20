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أمير القصيم يستعرض الإسكان التنموي

صحيفة البلادaccess_time6 / ربيع اﻷول / 1445 هـ      20 سبتمبر 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد – بريدة

أشاد الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، بما تحقق من منجزات لبرنامج الإسكان التنموي بالمنطقة، من خلال المشاريع المنجزة والجاري تنفيذها، التي تعكس حجم الدعم والرعاية اللذين توليهما القيادة الرشيدة لبرامج الإسكان التنموي، معبرًا عن تقديره للجهود التي يبذلها أعضاء اللجنة التنفيذية لتحقيق مستهدفات لجنة الإسكان التنموي بالمنطقة.

جاء ذلك خلال ترؤسه الاجتماع الخامس عشر للجنة التنفيذية للإسكان التنموي بالمنطقة، بحضور وكيل الإمارة الدكتور عبدالرحمن الوزان وأعضاء اللجنة، واستعرض الاجتماع المشاريع الجاري تنفيذها ونسب إنجازها، بالإضافة إلى استعراض الإحصاءات المرتبطة ببرامج الإسكان، التي تضمنت توفير 1355 وحدة سكنية، واحتياج منطقة القصيم من برامج الإسكان التنموي في مدن ومحافظات المنطقة.

khaled soliman

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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