أمير القصيم يستعرض الإسكان التنموي

البلاد – بريدة

أشاد الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، بما تحقق من منجزات لبرنامج الإسكان التنموي بالمنطقة، من خلال المشاريع المنجزة والجاري تنفيذها، التي تعكس حجم الدعم والرعاية اللذين توليهما القيادة الرشيدة لبرامج الإسكان التنموي، معبرًا عن تقديره للجهود التي يبذلها أعضاء اللجنة التنفيذية لتحقيق مستهدفات لجنة الإسكان التنموي بالمنطقة.

جاء ذلك خلال ترؤسه الاجتماع الخامس عشر للجنة التنفيذية للإسكان التنموي بالمنطقة، بحضور وكيل الإمارة الدكتور عبدالرحمن الوزان وأعضاء اللجنة، واستعرض الاجتماع المشاريع الجاري تنفيذها ونسب إنجازها، بالإضافة إلى استعراض الإحصاءات المرتبطة ببرامج الإسكان، التي تضمنت توفير 1355 وحدة سكنية، واحتياج منطقة القصيم من برامج الإسكان التنموي في مدن ومحافظات المنطقة.