الرياضة

النصر يهزم بيرسبوليس الإيراني في دوري أبطال آسيا

صحيفة البلادaccess_time5 / ربيع اﻷول / 1445 هـ      19 سبتمبر 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

محمود العوضي- جدة

حقق فريق النصر فوزًا مستحقًا على مضيفه فريق بيرسبوليس الإيراني في المباراة التى جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء، على استاد آزادي بطهران، في إطار مباريات الجولة الأولى من المجموعة الخامسة بدور المجموعات في دوري أبطال آسيا.

سجل ثنائية النصر كل من عبد الرحمن غريب ومحمد قاسم في الدقيقتين 72،62 من الشوط الثاني من المباراة.

بهذه النتيجة، حصد النصر أول ثلاث نقاط له في المجموعة التى تضم أيضًا كل من الدحيل القطري واستقلال دوشنبه الطاجيكي.

 

 

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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