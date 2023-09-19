النصر يهزم بيرسبوليس الإيراني في دوري أبطال آسيا

محمود العوضي- جدة
حقق فريق النصر فوزًا مستحقًا على مضيفه فريق بيرسبوليس الإيراني في المباراة التى جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء، على استاد آزادي بطهران، في إطار مباريات الجولة الأولى من المجموعة الخامسة بدور المجموعات في دوري أبطال آسيا.
سجل ثنائية النصر كل من عبد الرحمن غريب ومحمد قاسم في الدقيقتين 72،62 من الشوط الثاني من المباراة.
بهذه النتيجة، حصد النصر أول ثلاث نقاط له في المجموعة التى تضم أيضًا كل من الدحيل القطري واستقلال دوشنبه الطاجيكي.
هدددددف!⚽
غريب يسجل الهدف الأول للنصر⚽️#برسيبوليس_النصر#دوري_آبطال_آسيا | #SSC pic.twitter.com/wPZXdKP7hz
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) September 19, 2023
هدددددف!⚽
🚀تسديدة محمد قاسم تعلن الهدف الثاني⚽️🔥
#برسيبوليس_النصر#دوري_آبطال_آسيا | #SSC pic.twitter.com/t5dnuS5xoY
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) September 19, 2023