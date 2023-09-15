الهلال يستعيد الصدارة بسداسية في الرياض

جدة – هلال سلمان

حقق الهلال فوزا مستحقا على جاره الرياض بنتيجة (6-1) في الجولة السادسة من دوري روشن للمحترفين، استعاد به الصدارة بعد أن تخلى عنها مؤقتا لمصلحة الاتحاد.

وتقدم الهلال بهدفين في الشوط الأول سجلهما ميتروفيتش من ركلة جزاء وياسر الشهراني من تبادل كروي جميل بينه وبين سافيتش، وشهد الشوط الثاني أول مشاركة للنجم البرازيلي نيمار مع الهلال بعد أن شارك مكان مواطنه ميشايل في الدقيقة 64، ومباشرة ساهم نيمار في الهدف الثالث بتمريرة ساحرة لمالكوم قبل أن يسكن ناصر الدوسري الكرة في الشباك، ثم صنع الهدف الرابع لمالكوم، وتسبب نيمار في ركلة جزاء بعد لمس علي الزقعان للكرة بيده، ليسجل منها سالم الدوسري الهدف الخامس، وعاد سالم ليسجل السادس بعد أن تابع تسديدة نيمار المرتدة من الحارس كامبانيا، وسجل علي الزقعان هدف الشرف للرياض، وبذلك يرفع الهلال رصيده إلى 16 نقطة في الصدارة، فيما توقف رصيد الرياض عند 4 نقاط في المركز الخامس عشر.