“البيئة” تفوز بجائزة أفضل مبادرة اتصال لتعزيز الوعي البيئي

جدة : البلاد

حصدت وزارة البيئة والمياه والزراعة ممثلة في مبادرة التوعية البيئية، جائزة أفضل مبادرة اتصال أو محتوى إعلامي لتعزيز الوعي البيئي (حكومي وشبه حكومي وخاص ووسائل إعلام)، عن فئة الجوائز العالمية لجائزة الشارقة للاتصال الحكومي في دورتها العاشرة، وذلك خلال الحفل الذي أقيم في مركز إكسبو الشارقة.

وجاء حصول الوزارة على الجائزة تثمينًا لجهودها المستمرة لنشر الثقافة البيئية، وتـنمية الاهـتـمـام بـــالنواحي التربوية والإعلامية والاجتماعية والثقافية، من خلال إطلاق مبادرة للتوعية البيئية؛ تهدف إلى رفع مستوى الوعي المجتمعي بالقضايا البيئية وترسيخ الشعور بالمسؤولية الفردية والجماعية للمحافظة على الموارد البيئية من خلال نشر السلوكيات الداعمة لاستدامة البيئة لدى مختلف أفراد وفئات المجتمع، وتنفيذ البـرامج والـــحــمــــلات التوعوية البيئيـة المتنوعة، من خلال الشراكة مـع مــخــتـلف وســـائل الإعلام.