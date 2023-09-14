معدل التضخم في المملكة يستقر نسبيًّا خلال شهر أغسطس

الرياض : البلاد

بلغ مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك 2.0٪ في شهر أغسطس لعام 2023م، وهو أقل من الشهر السابق له (يوليو 2023م) محققًا بذلك استقرارًا نسبيًّا على أساس سنوي، وذلك بعد توفيق الله يعود إلى متانة الاقتصاد السعودي، والأثر الإيجابي الكبير الذي نتج عن الإجراءات والتدابير الاقتصادية التي سارعت المملكة لاتخاذها منذ وقت مبكر لمواجهة موجة الارتفاع العالمي في معدلات التضخم.

في السياق ذاته فإن معدلات التضخم في المملكة تحافظ على استقرارها مقارنةً بدول مجموعة العشرين ومعظم دول العالم، حيث سجَّل معدل التضخم استقرارًا نسبيًّا بلغ 2.0٪ في شهر أغسطس الماضي مقارنةً بنظيره من العام 2022م.

يذكر أن مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك (CPI) التغيرات في الأسعار التي يدفعها المستهلكون مقابل سلة ثابتة من السلع والخدمات تتكون من 490 عنصرًا، وتُجمع الأسعار المعنيَّة من خلال الزيارات الميدانية لنقاط البيع.