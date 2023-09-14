في دوري” يلو”.. العربي يتصدر بنقاط الصفا.. والفيصلي يعبر الجبلين

خالد الحامد- حائل
حافظ فريق العربي على صدارة دوري” يلو” لأندية الدرجة الأولى عقب فوزه على مضيفه الصفا 3 – صفر خلال المباراة التي جمعتهما غلى أرض ملعب الأمير سعود بن جلوي بالخبر، ضمن منافسات الجولة الخامسة من المسابقة.
ويدين العربي بالفضل في فوزه للاعبيه دييغو ميراندا وأولا جون وعصام القرني. بهذه النتيجة، رفع العربي رصيده إلى 13 نقطة، بينما ظل الصفا في مركزه الأخير بلا نقاط.
وفي أقوى مواجهات الجولة، استعاد الفيصلي نغمة الانتصارات بعد تغلبه على ضيفه الجبلين بهدفين دون مقابل، في اللقاء الذي أقيم على ملعب مدينة المجمعة الرياضية.
سجل هدفي الفيصلي موراتو وحسن الحربي. بهذا الفوز رفع الفيصلي رصيده الى 12 نقطة بالمركز الثاني، فيما تراجع الجبلين للمركز الخامس برصيد 10 نقاط.
وحسم التعادل السلبي نتيجة مواجهة هجر وجدة في المباراة التي أقيمت على ملعب نادي هجر بالأحساء؛ ليرفع هجر رصيده إلى 4 نقاط بالمركز الثالث عشر، وأصبح رصيد جدة 7 نقاط بالمركز الثامن.
وعلى ملعبه، حقق البكيرية ثلاث نقاط ثمينة عقب فوزه على ضيفه أحد بهدف مقابل لا شيء، سجل هدف البكيرية رضا خرشوش من ركلة جزاء. بهذه النتيجة، أصبح رصيد البكيرية 9 نقاط بالمركز السابع وتوقف أحد عند 6 نقاط بالمركز التاسع
وفي الجوف، فاز العروبة على ضيفه الباطن بهدف للا شيء. سجله البرازيلي تياغو بيزيرا، بهذه النتيجة يصبح رصيد العروبة 12 نقطة بالمركز الثالث، وتجمد رصيد الباطن عن 6 نقاط بالمركز العاشر.