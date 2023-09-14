«أم العود».. جزيرة مرجانية تنتظر الاستثمارالسياحي

البلاد ــ جدة

“جزيرة أم العود”، واحدة من بين أجمل الجزر في البحر الأحمر، تقع في رأس محيسن بمنطقة مكة المكرمة حيث يجد باحث المتعة السياحية الطبيعة البكر والاسترخاء في الرمال البيضاء وسط المسطحات الخضراء الواسعة المتاخمة للشاطئ، وكذلك الشعب المرجانية المتغلغلة في الأعماق، بجانب الأشجار المتنوعة التي يقل ارتفاعها عن المتر تقريبًا.

وتبلغ المسافة من رأس محيسن إلى الجزيرة الساحرة ، حوالي ساعة داخل البحر الأحمر، وفي هذ الجزيرة يسترخي الجمال والرونق والبهاء، خصوصاً، أنها ذات شواطئ نقية رائعة، كذلك وجود عددٍ من أنواع الطيور الجارحة التي تتغذى على الأسماك، وتميّز الجزيرة بأجوائها الأمر الذي جعل منها معلمًا وأيقونة للسياحة، تنتظر التطوير والتنمية والاستثمار؛ لتصبح واحدة من أهم الوجهات السياحية بمنطقة مكة المكرمة.



وبحسب المتحدث الرسمي لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية طارق أبا الخيل، الذي أوضح أن الجزيرة تُسمى “جزيرة أم الغرانيق الشمالية”، حيث يأتي تصنيفها بجزيرة مرجانية واقعة شمال غرب رأس محيسن بمساحة بلغت نحو 1.2 كيلومترًا مربعًا، وهي جزيرة تمتد طوليًا من الشرق إلى الغرب على هيئة قوس طرفاه نحو الجنوب، مع اتساع في وسطها، يبلغ أقصى طول لها نحو 2.9 كيلومترًا.



وعن تضاريس الجزيرة بيّن أبا الخيل، أن ارتفاع سطح الجزيرة يعلو مستواه عن سطح الأرض بنحو المترين، وتغطيها الرمال في الوسط، وتنمو عليه بعض الشجيرات في حين تغطي أطرافها بعض السباخ وتنمو على سواحلها نبات القرم “الشورة”، حيث تقع في الطرف الشمالي للحاجز المرجاني المحيط ببعض الجزر القريبة منها، وتقع جنوبها بعض الجزر الصغيرة، وتبعد جزيرة أم العود من الساحل بنحو 2.8 ميلًا بحريًا.

وتزخر المملكة بالعديد من الجزر المتناثرة بمحاذاة سواحلها الممتدة على ثلاث واجهات بحرية، الأمر الذي وضعها في المرتبة الأولى من بين الدول المطلة على ضفتي البحر الأحمر من حيث طول الساحل.