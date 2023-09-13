الرياضة وزارة الرياضة تعتمد مجلس إدارة نادي شرورة

الرياض – هاني البشر

اعتمد وكيل وزارة الشؤون الرياضية والشباب عبدالعزيز المسعد مجلس إدارة نادي شرورة الرياضي برئاسة تركي بن صالح البريكي لمدة أربع سنوات 2023- 2027 وعضوية كل من جمعان البريكي نائبًا للرئيس، وسالم حسن الصيعري عضوًا، وعمر علي الصيعري عضوًا، ومحسن مبارك الصيعري عضوًا،

وعبدالله جعفر الصيعري عضوًا، وعلي عبدالله الصيعري عضوًا، ومحمد رمضان الكثيري عضوًا. وقد قدم تركي البريكي الشكر والتقدير لأعضاء الجمعية العمومية على هذه الثقة، مؤكدًا حرص المجلس على تحقيق آمال وتطلعات أبناء محافظة شرورة للنهوض بالنادي.