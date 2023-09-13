الرياضة نخبة من الجياد تتنافس للفوز بأشواط “التكافؤ” في موسم سباقات الطائف

متابعة – محمد الجليحي تخوض نخبةٌ من الجياد والأفراس 27 سباقًا، تصل جوائزها إلى 1.775.000 ريال، في الحفلات الـ43 والـ44 والـ45 من موسم سباقات الطائف، الذي ينظّمه نادي سباقات الخيل على ميدان الملك خالد بن عبد العزيز في الحوية، وتمتدّ حفلاته حتى الـ7 من أكتوبر المقبل. وستكون أشواط مصنفة تحت عنوان التكافؤ، هي الأغلى ماديًّا في كلّ حفلٍ من الثلاثة، التي تنطلق غدًا الخميس، وتتواصل الجمعة والسبت، ويتألّف كلّ حفلٍ من تسعة أشواط متنوعة التصنيفات والأعمار. ويصل مجموع جوائز أشواط الحفل الـ45، المقرّر السبت المقبل، إلى 930 ألف ريال، بينما تبلغ جوائز الحفل الـ44، بعد غدٍ الجمعة، 620 ألفًا، وجوائز الحفل الـ43، غدًا الخميس، 225 ألف ريال. ويُعدّ الشوطان الثاني والتاسع الأغلى بين أشواط السبت، بمجموع جوائز 145 ألف ريال لكلٍّ منهما. وكلا الشوطين مخصّص للتكافؤ (0- 90)، ومفتوح الدرجات لعمر 3 سنوات فأكثر، ويتنافس فيه 18 رأسًا. ومن الأسماء المشاركة في الشوط الثاني، الممتدّ لـ1200 متر، الجواد “أماريلو قولد”، المملوك لرفاعي صنت الغريبان، والجواد “بيجين”، المملوك لعبد الرحمن صلاح الراشد، والجواد “بشوات”، المملوك للشيخ عبد الله حمود المالك الصباح، والفرس “بونيتا بي”، المملوكة لفهد فيحان المنديل، وهي إحدى فرسين تزاحمان 16 جوادًا في الشوط، مع “إنكم”، المملوكة لمحمد عامر السبيعيّ. وفي الشوط التاسع، الذي يمتدّ لـ2400 متر، تضمّ قائمة المشاركين الجواد “بيفولين”، المملوك للأمير سلطان بن مشعل بن عبد العزيز، والجواد “سيلسترن”، المملوك للأمير عبد العزيز بن فهد بن عبد العزيز، والجواد “حلمي”، المملوك لعلي حمزة نصيب الأخضر، وأسماء أخرى، جميعها من الجياد ما عدا “نوزا دي”، الفرس المملوكة لفهد فيحان المنديل. وعلى مسافة 2000 متر، يتنافس 13 جوادًا و5 أفراس في الشوط الثامن، تكافؤ (55- 75) عربيّ، أغلى أشواط الحفل الـ44 بجوائزه البالغة 100 ألف ريال. ويشارك إسطبل أبناء الأمير خالد بن سلطان بن عبد العزيز، في الشوط، الذي سيكون مفتوح الدرجات لعمر 4 سنوات فأكثر، بالفرس “منتصرة الخالدية”. ومن بين المتنافسين أيضًا الجواد “عقاب الخالدية”، المملوك لإسطبلات الخالدية، والفرس “المحروسة”، المملوكة لإسطبل أجمل، والجواد “زافر الخالدية”، المملوك لإسطبل البيارق. وغدًا الخميس، سيكون الشوط الثامن، تكافؤ (0-75)، أغلى أشواط الحفل الـ43، وهو سباق مفتوح الدرجات لعمر 3 سنوات فأكثر، مجموع جوائزه 38 ألف ريال، ويمتدّ 2000 متر أمام 14 جوادًا و4 أفراس. ومن بين الأفراس المشاركة “صيغة”، المملوكة للأمير تركي بن عبد العزيز بن أحمد بن عبد العزيز، و”إستوبيل”، المملوكة لسلطان فيحان المنديل. وينافس من الجياد “بارود”، المملوك للأمير محمد بن سيف الدين بن سعود، و”رغدان”، المملوك للشريف هزّاع شاكر العبدليّ، و”فل ماركس”، المملوك لفواز محارب المشرافيّ، ورؤوس أخرى. وفي كلّ شوطٍ من أشواط حفلات الموسم، البالغ عددها 54 حفلًا سباقيًّا، يذهب نصف مجموع الجوائز إلى صاحب المركز الأول، ويحصل أصحاب المراكز الأربعة التالية، من الثاني إلى الخامس، على باقي المجموع، بالتدريج، كلٌّ حسب ترتيبه.