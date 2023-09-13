المحليات

ضبط 13 مخالفًا لنظام البيئة لدخولهم المحميات دون تصريح

صحيفة البلادaccess_time28 / صفر / 1445 هـ      13 سبتمبر 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة : البلاد

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (13) مخالفًا لنظام البيئة، (8) مواطنين و(3) مقيمين من الجنسية السودانية ومقيمان من الجنسية الباكستانية، لارتكابهم مخالفة دخول المحميات دون تصريح في محمية الملك سلمان الملكية ومحمية الإمام سعود بن عبدالعزيز الملكية، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم.

وأوضحت أن عقوبة دخول المحميات الطبيعية دون تصريح (5) آلاف ريال، حاثة على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية بالاتصال على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) لبقية مناطق المملكة.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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