سيتي سكيب.. ذكاء إصطناعي وأبعاد ثلاثية

البلاد – الرياض

وظّفت وزارة الداخلية ممثّلة في الأمن العام، تقنيات الأنظمة الأمنية الذكية المختصة بالذكاء الاصطناعي لتسهيل المهام المتمثلة في تعزيز الأمن والأمان والسلامة العامة لأفراد المجتمع بضبط المخالفات الأمنية في طرق مدن ومحافظات المملكة، للمحافظة على الأرواح والممتلكات وتحسين جودة الحياة للمواطن والمقيم والزائر.

واستعرض الأمن العام لزوار المعرض أحدث أنظمة الذكاء الاصطناعي (منصة سواهر) بالتعاون مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، وهي كاميرات توثيق لحظية لمداخل ومخارج عدد من مناطق المملكة بكاميرات ذكية لأمن وسلامة وانسيابية الحركة المرورية لمرتادي الطرق من المواطنين والمقيمين والزوار. في السياق تشارك أمانة منطقة الرياض في معرض سيتي سكيب العالمي، بصفتها راعياً استراتيجياً لهذا الحدث في المجال العقاري.

وأوضحت الأمانة أن مشاركتها تشمل جناحًا تفاعليًا بممرات زمنية وعروض ثلاثية الأبعاد ومحتويات متنوعة، شدت الزوار إليه خلال اليومين الأولين، وأشارت إلى أنه يشمل استعراض أنظمة البناء في المدينة عبر خريطة تفاعلية، وتسليط الضوء على الفرص الإستثمارية النوعية، وعرض تفاصيل عدد من المشاريع التنموية في العاصمة مثل حدائق الملك عبدالله وحي الملك سلمان.