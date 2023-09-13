الرياضة

ريال مدريد يتبنّى طفلًا مغربيًا فقد عائلته في زلزال الحوز

محمد ابو الوفاaccess_time28 / صفر / 1445 هـ      13 سبتمبر 2023chat_bubble_outlineضف تعليق
ريال مدريد يتبنّى طفلًا مغربيًا فقد عائلته في زلزال الحوز

يبحث نادي ريال مدريد تبنّي طفلًا مغربيًا فقد عائلته بالكامل في زلزال الحوز، حسب البرنامج التلفزيوني الإسباني الشهير، إل شيرينيغتو (Elchiringuito).

 

وأوضح البرنامج ذائع الصيت في الأوساط الإسبانية، أن رئيس ريال مدريد فلورينتينو بيريز رحّب بتبنبي الطفل المغربي وإحضاره للعيش في مدريد ورعايته.


بيريز كان قد شاهد مقطع فيديو للطفل المغربي وحيدًا على أنقاض منزله الذي لقى فيه عائلته حتفهم، وأمر مسئولين في النادي بالبحث عنه وإحضاره.

 

زلزال الحوز اعتبر الأكبر في منطقة شمال إفريقيا في القرن الحالي، وقد خلّف قرابة 3 آلاف قتيل و5 آلاف جريح، فضلًا عن عشرات آلاف المشردين.

 

m.abo.elwafa

كتب بواسطة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.