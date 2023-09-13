ريال مدريد يتبنّى طفلًا مغربيًا فقد عائلته في زلزال الحوز

يبحث نادي ريال مدريد تبنّي طفلًا مغربيًا فقد عائلته بالكامل في زلزال الحوز، حسب البرنامج التلفزيوني الإسباني الشهير، إل شيرينيغتو (Elchiringuito).

وأوضح البرنامج ذائع الصيت في الأوساط الإسبانية، أن رئيس ريال مدريد فلورينتينو بيريز رحّب بتبنبي الطفل المغربي وإحضاره للعيش في مدريد ورعايته.



بيريز كان قد شاهد مقطع فيديو للطفل المغربي وحيدًا على أنقاض منزله الذي لقى فيه عائلته حتفهم، وأمر مسئولين في النادي بالبحث عنه وإحضاره.

زلزال الحوز اعتبر الأكبر في منطقة شمال إفريقيا في القرن الحالي، وقد خلّف قرابة 3 آلاف قتيل و5 آلاف جريح، فضلًا عن عشرات آلاف المشردين.