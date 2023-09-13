حوكمة الوساطة العقارية وجودة خدماتها

البلاد – الرياض

كرّم وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار ماجد بن عبدالله الحقيل، الوسطاء العقاريين ” أفراد – منشآت “، والمنصات العقارية، الذين بادروا في الامتثال لنظام الوساطة العقارية، وذلك ضمن فعاليات معرض سيتي سكيب العالمي.

وجرى خلال فعاليات اليوم الثاني من المعرض تكريم 10 منشآت وساطة عقارية، وأول 10 وسطاء عقاريين أفراد، وأول 10 منصات عقارية مرخصة، وذلك تحفيزًا وتقديرًا لامتثالهم لنظام الوساطة العقارية الذي بدأ تطبيقه مطلع العام الهجري 1445هـ.

من جانبه أكد رئيس الهيئة العامة للعقار المهندس عبدالله بن سعود الحماد، أن نظام الوساطة العقارية يسهم في تنظيم الوساطة والخدمات العقارية، وتقديم خدمات مبتكرة ونوعية للمستفيدين، ودعم أنشطة الوسطاء العقاريين والمستفيدين، واستدامة الأصول العقارية، إلى جانب رفع جودة التعاملات، وحفظ حقوق المتعاملين في السوق، ورفع شفافيته، والحدِّ من النزاعات العقارية.

من جهة ثانية ، أكدَّ الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار المهندس عبدالله بن سعود الحمَّاد أن نظام الوساطة العقارية والذي دخل مرحلة الامتثال بداية العام الهجري الحالي أسهم في حوكمة أنشطة الوساطة والتسويق والإعلانات العقارية ورفع مستوى شفافية السوق العقاري. وأوضح أنه تم خلال أقل من شهرين إزالة أكثر من 450 ألف إعلان عقاري مُخالف للنظام مع بدء الامتثال في الوقت الذي تم فيه الترخيص لـ (18) منصة عقارية تقدم خدمات الوساطة والتسويق العقاري، إضافة إلى إصدار 20 ألف رخصة وساطة عقارية للأفراد والمُنشآت، مشيرًا إلى النظام أسهم في رفع جودة التعاملات العقارية، حيث مكَّن ممارسي أنشطة الوساطة العقارية من إبرام أكثر من 40 ألف عقد وساطة عقارية حتى اليوم. وأشاد رئيس الهيئة بوعي وامتثال الممارسين العقاريين والمستفيدين من الخدمات العقارية، حيث سجلت منصة نظام الوساطة العقارية أكثر من 14 مليون زيارة، فيما تلقتْ الهيئة خلال الفترة الماضية قرابة الـ 2700 بلاغ لمخالفات نظام الوساطة، ونفذت (1,341) زيارة ميدانية، إضافة إلى الحملات المشتركة مع الجهات ذات العلاقة، والرقابة الإلكترونية الذي يستهدف القنوات الإلكترونية.