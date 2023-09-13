تكامل رقمي لمنصة التنفيذ الإدارية

البلاد – الرياض

عُقد اجتماع بمقر ديوان المظالم بالرياض بحضور ممثلين من وزارة المالية، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) لمناقشة مستجدات الربط التقني والتكامل الرقمي مع منصة التنفيذ الإدارية.

وناقش الاجتماع الذي ترأسه فضيلة رئيس فريق متابعة تطبيق خطة نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم الدكتور علي الأحيدب، مراحل وخطة العمل للتكامل الرقمي بمنصة التنفيذ الإدارية مع الجهات الإدارية ذات العلاقة؛ بهدف تسهيل عمليات التنفيذ الإدارية وضبط جودة المخرجات.

وقد كثّف ديوان المظالم جهوده مع الجهات الإدارية ذات العلاقة في سبيل التكامل الرقمي مع منصة (تنفيذ) الإدارية، حيث وقّع مطلع الشهر الحالي اتفاقية الربط الإلكتروني مع البنك المركزي السعودي عبر برنامج (تنفيذ) لضمان سلامة تنفيذ العمليات القضائية من خلال منظومة البنوك والمصارف العاملة في المملكة والتكامل معها.