تعاون مع بنك الهند للصناعات الصغيرة

نيودلهي – واس

وقَّع بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة اتفاقية تعاون مشتركة مع بنك الهند لتنمية الصناعات الصغيرة ،بحضور الرئيس التنفيذي لبنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة -المُكلَّف- عبدالرحمن بن محمد بن منصور،ونائب العضو المنتدب في بنك الهند لتنمية الصناعات الصغيرة سوداتا ماندال،وذلك في العاصمة الهندية نيودلهي، بالتزامن مع أعمال المنتدى السعودي الهندي للاستثمار.

وتُحقق الاتفاقية أحد أهداف بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة عبر استقطاب التجارب الناجحة والنماذج الاستثنائية في مجال تمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة من الحصول على التمويل المناسب وتحقيق الاستقرار والنمو، مُشتملةً الاتفاقية قيام بنك الهند لتنمية الصناعات الصغيرة بالعمل بالشراكة مع بنك المُنشآت الصغيرة والمتوسطة على العمل المشترك في تصميم وصياغة إستراتيجية هندسة البيانات وفق أفضل الممارسات،ونقل المعرفة في مجال المُمارسات الائتمانية لإقراض المنشآت الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات المالية.

وتُعزِّز الاتفاقية الدورَ التوعوي والتدريبي بين بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة وبنك “SIDBI” عبر تنظيم برنامج تدريبي للعاملين؛من أجل تيسير فهمهم أفضلَ الممارسات التي يتبناها الطرفان فيما يتعلق بمجال العمليات.

وتأتي هذه الاتفاقية استكمالًا لجهود البنك في زيادة التمويل المقدَّم إلى قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة وسد الفجوة التمويلية،وتعزيز إسهامات المؤسسات المالية في تقديم حلول تمويلية مبتكرة،وتحقيق الاستقرار المالي لهذا القطاع الحيوي المهم؛ ليكون ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية في المملكة،ومُمكِّناً لتحقيق رؤية السعودية 2030م.