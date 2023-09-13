تحمير الطعام بدرجة عالية ينتج مواد مسرطنة

البلاد ـ جدة

أوضح المختص في التغذية إبراهيم العريفي، المخاطر الصحية لتحّحمير الطعام بشكل مبالغ فيه.

وأضاف العريفي أن «التحمير» المبالغ فيه ينتج مادة الأكريلاميد المسرّطنة على المدى البعيد.

وأكمل المختص في التغذية، أن تحمير البطاطس والدجاج والنشويات وغيرها بشكل زائد ينتج هذه المادة المسرطنة لمن هو مهيأ للإصابة.

كانت هيئة الغذاء والدواء نصحت بأنه في حالة تعرض الأغذية لدرجات حرارة عالية وظهور لون يميل للسواد على سطحها يتم إزالة الأجزاء المتأثرة.

وليس هذا فحسب بل أن الخبراء يؤكدون بأنه يجب على المرء تجنب إعادة تسخين الطعام، إذ ان التغير الكيميائي الذي يحدث في مكونات وجبة الطعام نتيجة عملية إعادة التسخين، قد يؤدي في أحيان كثيرة إلى الإصابة بالتسمم الغذائي والأمراض التي تنقلها الأغذية. ووفق التقرير الذي نشرته صحيفة هندية يمتلئ الطعام بالبكتيريا الجيدة، التي قد تسبب الإصابة بالتسمم الغذائي عند إعادة تسخينه، فعلى سبيل المثال، يحتوي الأرز على جراثيم من البكتيريا، تبقى على قيد الحياة حتى بعد الطهي، وعندما تُترك هذه الجراثيم في درجة حرارة الغرفة، فإنها تتحول إلى بكتيريا، وعند إعادة تسخين الأرز تصبح سامة وقد تس

كما أن الخضروات الورقية مثل السبانخ والكرفس، غنية بالحديد والنترات، وعند إعادة تسخينها يمكن أن تتحول هذه النترات إلى نيتريت، وبالتالي قد يطور الطعام عناصر مسرطنة.

وأظهرت الدراسات والأبحاث، أن عملية التسخين، لا تناسب جميع أنواع الأطعمة، إذ إن بعضها يمكن أن يتحول إلى سموم ضارة وربما قاتلة عند تسخينها.

وتضم قائمة الأطعمة التي يعتقد الخبراء بأنه لا ينبغي إعادة تسخينها: الكرفس ، الفطر ، لحم الدجاج، السبانخ ، البيض ، الأرز والفجل .