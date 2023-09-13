الإقتصاد

“المياه الوطنية” تنفّذ شبكات ضاحية الملك فهد في حائل بأكثر من 35 مليون ريال

صحيفة البلادaccess_time28 / صفر / 1445 هـ      13 سبتمبر 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد : متابعات

أنهت شركة المياه الوطنية، ممثلة بقطاعها الشمالي تنفيذ شبكات الصرف الصحي بمخطط ضاحية الملك فهد بمدينة حائل (المرحلة الأولى) بتكلفة تجاوزت (35) مليون ريال.

وأوضحت الشركة أن المشروع تضمن تنفيذ شبكات صرف صحي وخطوط ناقلة بأقطار تتراوح (من 200 مم إلى 700 مم) وبأطوال إجمالية بلغت (28,514) مترًا طوليًا، وإنشاء محطتي رفع بسعة إجمالية تبلغ (54,000) متر مكعب في اليوم.

يأتي ذلك ضمن المشاريع التي تنفذها شركة المياه الوطنية لزيادة نسب التغطية بالخدمات. داعية عملائها الكرام بضاحية الملك فهد في مدينة حائل إلى التقدم بطلب الخدمة من خلال قنوات الشركة الرقمية سواءً من خلال فرعها الإلكتروني (e.nwc.com.sa) أو تطبيقها الإلكتروني على الهواتف الذكية.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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