الرياضة اللجنة السعودية للايكيدو توقع اتفاقية مع مركز أبوف أند بيوند

البلاد- الرياض وقعت اللجنة السعودية للايكيدو اليوم الأربعاء اتفاقية مع أكاديمية أبوف آند بيوند ” Above & Beyond ” للفنون القتالية في مدينة الرياض؛ حيث تنص الاتفاقية على إدخال رياضة الايكيدو ضمن رياضات الأكاديمية على أن تتولى اللجنة إحضار المدربين المتخصصين في هذه الرياضة. تأتي هذه الاتفاقية ضمن أهداف اللجنة السعودية المتمثلة في زيادة الممارسين وانتشار اللعبة في كافة مدن المملكة، وأن تكون ممارستها داخل مراكز معتمدة، تحت إشراف كوادر تدريبية محترفه للعبة، ومن أجل تحقيق تعاون مشترك مثمر في مجال نشر وتطوير رياضة الايكيدو، واستفادة أكبر شريحة ممكنة من المجتمع خاصةً النساء والأطفال من فنون الدفاع عن النفس. وقد وقع الاتفاقية رئيس مجلس إدارة اللجنة السعودية للايكيدو المهندس باسم بن عبدالله زارع، ومن جانب المالك للأكاديمية أبرار مدحت بخاري. وحضر مراسم التوقيع أعضاء مجلس إدارة اللجنة السعودية للايكيدو المهندس سلمان المطيري، وسارة آل الشيخ.