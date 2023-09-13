السجن سنتين لمتهمين قاموا بحيازة المخدرات بقصد التعاطي

جدة : البلاد

أنهت نيابة المخدرات بمحافظة جدة إجراءات التحقيق مع مواطنين ومقيمين بتهمة حيازة المخدرات بقصد التعاطي وجرى إيقافهم وإحالتهم للمحكمة المختصة.

وانتهت إجراءات الترافع الجزائي بإدانة المتهمين بما نسب إليهم، والحكم بسجنهم المدة الأعلى للعقوبة، البالغة “سنتين” من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.

وأكدت النيابة العامة أنها ماضية بحزم في مباشرة إجراءاتها الجزائية المشددة في كافة جرائم المخدرات، وإحالة المتهمين فيها إلى المحكمة المختصة، للمطالبة بإيقاع العقوبات الرادعة، حماية للمجتمع من هذه الآفة الخطيرة التي تهدد الأمن والصحة.