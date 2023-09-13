الرميح: 370 مليارا استثمارات أجنبية في السوق السعودي

البلاد – جدة

قال الرئيس التنفيذي لـ “تداول السعودية”، محمد الرميح، إن قيمة الاستثمارات الأجنبية في السوق السعودي تتجاوز 370 مليار ريال، بنمو بأكثر من 8 % عن العام الماضي، وبالمقارنة مع استثمارات أجنبية بلغت 7 مليارات ريال فقط خلال العام 2017م.

وأكد على هامش مؤتمر “إي اف چي هيرميس” في لندن، أن تلك الاستثمارات تعكس مستوى عاليا من النمو نتيجة العديد من الإصلاحات والتحسينات على مستوى التشريعات بقيادة هيئة السوق المالية وعلى مستوى التقنيات بقيادة السوق المالية السعودية تداول، ونتيجة مناخ اقتصادي مشجع ، مبينا انه يتم العمل حاليا في لندن التي تعد من مراكز المال العالمية لاستقطاب المزيد من الاستثمارات وهو ما يدل على اهتمام المستثمرين ومديري الأصول بالسوق السعودية.



وذكر الرئيس التنفيذي لـ “تداول السعودية” أن هناك نحو 12 موافقة من هيئة السوق المالية لشركات ستدرج خلال الفترة المقبلة، ويجري حالياً دراسة 50 طلبا جديدا لشركات ترغب بالإدراج – بحسب تصريح للعربية. ، مشيرا إلى التنوع الكبير في القطاعات مثل القطاع العقاري، وتقنية المعلومات، والمالية، والتجزئة وإدراج قطاعات لأول مرة في السوق، وحتى في القطاع الواحد نجد شركات في مختلف المراحل من مرحلة النضوج إلى مرحلة البداية، وهو ما تبحث عنه السوق ويفضله المستثمرون نظرا لتنوع الفرص والخيارات.

وقال إن السوق تشهد أنواعاً جديدة من الطروحات لا سيما زخم صناديق المؤشرات المتداولة، وطروحات الدين التي شهدت زخماً نهاية العام الماضي وهو ما يشجع باقي الشركات، ويتوقع زيادة زخم سوق الدين ليصبح مشابها لما يحدث في سوق الأسهم على المدى المتوسط.

من جهة ثانية ، أظهرت البيانات الصادرة عن هيئة السوق المالية أن عدد العاملين لدى مؤسسات السوق المالية، بلغ 5524 موظفا بنهاية الربع الثاني 2023م، بارتفاع 103 موظفين عن الربع الثاني من نفس العام.

وتوزع عدد الموظفين لدى مؤسسات السوق على 4400 من الذكور يمثلون 80 % من الإجمالي، بالإضافة إلى 1124 من الإناث.

ووفقا لتقرير أعمال مؤسسات السوق المالية الصادر مؤخرا، بلغت نسبة السعودة في هذه المؤسسات بنهاية الربع الثاني من العام الجاري 75 %.