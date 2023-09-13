استشاري: البروتين يكبح الرغبة في تناول السكر

البلاد – جدة

قال استشاري الجودة بالرعاية الصحية، الدكتور محمد الشهري، إن تناول البروتين هو وسيلة سهلة للسيطرة على الرغبة في تناول السكر، لأن الأطعمة الغنية بالبروتين تهضم ببطء، مما يجعل الشخص يشعر بالشبع لفترة أطول. وأوضح الدكتور الشهري أن مصادر البروتين تتواجد في عدة أطعمة مثل: الدجاج، والزبادي قليل الدسم، والبيض، والمكسرات والبقوليات.

كان الدكتور الشهري، نصح في وقت سابق، باتباع نمط حياة صحي عن طريق: ممارسة الرياضة، وتنوع الأطعمة باختيار حصص قليلة وإضافة الخضراوات، واختيار الأسماك، واللحوم والدواجن قليلة الدهون، وشواء الطعام او استخدام القلاية الكهربائية بدلاً من القلي، ومراقبة السعرات الحرارية.

ووجدت دراسة نُشِرَت نتائجها عام 2022م أن من ضمن الأسباب الأخرى التي تحفز الإنسان لاشتهاء الحلويات المخبوزة هو تعلقه بنوعية الكربوهيدرات المكررة الموجودة في الأطعمة فائقة التصنيع.

واتضح من الدراسة التي نشرت نتائجها في العام 2022م أن الأطعمة فائقة التصنيع كما الحلويات المخبوزة تشبه التبغ من حيث درجة الإدمان، فالأطعمة المصنعة – وليست الفواكه أو الخضراوات – ترتبط بفكرة الأكل بشراهة.



بمعنى آخر قد يكون من السهل عليك تناول البسكويت أو الحلوى المخبوزة أكثر من فواكه مثل التفاح،وواصل الباحثون بقولهم إن الحلويات تفرز غالباً الدوبامين في الدماغ، وهو ما يمنحنا شعوراً مؤقتاً بالراحة، موضحين أن السكريات المكررة والدهون الموجودة في الأطعمة فائقة التصنيع تتفوق على الفواكه أو المكسرات، إذ أنها تعمل معا لرفع مستوى الدوبامين في الدماغ، وهو ما يجعلنا نلجأ للكعك والبسكويت للمساعدة في تغيير حالتنا المزاجية. وحتى في حال الشعور بالشبع، يبقى من الصعب علينا مقاومة الرغبة في تناول ثمة شيء حلو بعد الانتهاء من تناول وجبة جيدة

ويرى الباحثون أن التخلص من اشتهاء السكريات ليس بالأمر السهل، وربما ينطوي على بعض التداعيات، التي قد تلقي بظلالها على الحالة الصحية، ولهذا ينصح الباحثون باتباع بعض السلوكيات لتفادي التهام الحلويات ومن هذه السلوكيات ، الإكثار من شرب المياه، الحصول على قسط كاف من النوم ليلاً ، تجنب السكريات المضافة في وجبة الإفطار وتناول البيض والمكسرات وقطع صغيرة من الخبز المحمّص.