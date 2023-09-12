350 بئرًا لتأمين المياه للمواطنين.. 71 سدا لحفظ مياه السيول في مكة

البلاد ــ ياسر خليل

قال مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة بالإنابه المهندس وليد بن ابراهيم آل دغيس، أمس إن منطقة مكة تقع داخل منطقة الدرع العربي التي تمتاز بتجدد مياهها الجوفية خلال موسم الأمطار والسيول.

وأضاف: يبلغ متوسط الأمطار السنوية 120 ملم، على السواحل الغربية و300 ملم على محافظة الطائف وميسان.

وأوضح “ال دغيس ” أن وزارة البيئة أنشأت أكثر من 71 سدًا لحفظ مياه السيول؛ منها أربعة سدود لتأمين مياه الشرب بطاقة تخزينية 404 ملايين م3، و52 سدًا لتأمين المياه للقطاع الزراعي، وهناك أكثر من 15 سد شرق محافظة جدة لحماية المدينة من أخطار السيول والحيوانات وحماية الأرواح والممتلكات بإذن الله، منها سد : بريمان، دغبج، غليل، غايا، أم حبلين، مريّخ.

وتابع: يوجد أكثر من 350 بئرًا في عدد من محافظات منطقة مكة؛ لتأمين المياه للمواطنين بالقرى والهجر، وكذلك جرى تأمين سقيا بالناقلات لسكان المناطق النائية، قائلًا: إنه بشكل عام تتمتع منطقة مكة بمصادر مياه آمنة، ولله الحمد.

وقال “ال دغيس “: إن لديهم خطة طوارئ في الفرع يسعون لتنفيذها، وُضِعَت من فريق عمل مختص، وبمشاركة الجهات الحكومية الأخرى.

وأضاف: نحمد الله على هذه النعمة التي أنعم بها على منطقة مكة المكرمة من أمطار خير وبركة، لبعض المحافظات التي سالت على إثرها الأودية بالمنطقة، وارتفع منسوب المياه والآبار والسدود والبرك.

وبيّن “ال دغيس” أن فرع منطقة مكة المكرمة يشارك ضمن اللجان الخاصة بدرء مخاطر السيول، والمكونة من لجنة التعديات والدفاع المدني والبلديات، بالتأكد من خلوّ الأودية من العوائق التي تغير مجرى السيل الطبيعي قبل موسم الأمطار، كما تنشئ الوزارة سدود الحماية للمدن والقرى التي تقع على مجاري الأودية.



وأشار مدير قسم التشغيل والصيانة بفرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة المهندس ادريس القرني أن وزارة البيئة تعمل على الصيانة المستمرة لأبواب السدود ومجسماتها وإزالة الطمي من حوض السد وإزالة جميع الشوائب التي تعيق مجرى المياه. وكذلك الاستمرار بأعمال الصيانة الدورية والمكثفة للسدود من المقاولين وذلك تحت إشراف ومتابعة مستمرة من المختصين بفرع ومكاتب الوزارة بالمنطقة.

ولفتت الوزارة إلى عقد اجتماعات دورية مع الجهات الحكومية الأخرى؛ لوضع فرضيات وخطط طوارئ لجميع الأحوال والظروف، وعلى اتصال مباشر معهم ومستمر على مدار العام و24 ساعة للاستجابة الفورية لأي حالة طارئة.

مؤكدة نشر رسائل توعوية وتحذيرية لأفراد المجتمع للمواقع التي يتجنّب الاقتراب والابتعاد عنها خلال موسم الأمطار، بتعاون مع الجهات الحكومية الأخرى والجهات الإعلامية.



حيث يجري التواصل المستمر مع مركز الأزمات والكوارث بإمارة منطقة مكة المكرمة، ومع الدفاع المدني والأمانات والبلديات بالمحافظات، و911 في الحالات الطارئة، والوزارة، ووسائل الإعلام لإيصال الرسائل التوعوية والتحذيرية لأفراد المجتمع، وكل ذلك على مدار 24 ساعة طوال فترة الحدث.

ويعمل فريق ميداني على مدار 24 ساعة، بالتواصل مباشرة مع غرفة العمليات بالفرع والجهات الحكومية بالمحافظة.

وينفذ الفرع مع المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها بمنطقة مكة المكرمة أعمال المكافحة المكثفة لنواقل الأمراض بالسدود والحظائر والمزارع والمستنقعات والمرامي، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ لتحقيق النجاح والإنجاز وضمان سلامة أفراد المجتمع.