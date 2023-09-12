نمو قياسي بقطاع المعارض

البلاد – الرياض

أوضح الرئيس التنفيذي المكلف للهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات أمجد شاكر، أن قطاع المعارض والمؤتمرات يواصل نموه في المملكة، وأن معدلات النمو هذا العام يزيد عن العام الماضي بما نسبته 15 % خلال فترة أول ثمانية أشهر من السنة.

جاء ذلك خلال افتتاحه معرض (اكسبو اكسبو مينا) الذي يقام بمركز الرياض للمعارض والمؤتمرات ، مشيراً إلى أن إن موسم المعارض والمؤتمرات ينشط عادة في الربعين الثالث والرابع من العام. وتعد الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات الشريك الإستراتيجي للمعرض الدولي،والذي تنظمه الشركة العربية الأولى للمعارض والمؤتمرات،ومشاركة نخبة من الخبراء وصنّاع المعارض والمؤتمرات المحليين والدوليين،وأكثر من 80 شركة متخصصة في القطاع.

الجدير بالذكر أن المعرض الدولي يختتم فعالياته اليوم الثلاثاء ، ويقام منذ 14 عاماً في الولايات المتحدة الأمريكية،وهذه هي المرة الأولى التي يقام فيها خارجها.