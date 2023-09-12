غرفة مكة تستعرض ركائز المشاريع الريادية

البلاد- ياسر خليل

استضافت الغرفة التجارية بمكة المكرمة، ممثلة في مركز ريادة الأعمال المدرب علي الهوساوي والمدربة هديل الرحيلي، في لقاء “المجتمع الريادي” الذي قدمته الإعلامية رزان السندي، ضمن سلسلة لقاءات ريادية التي أطلقتها الغرفة بهدف تعزيز الوعي المعرفي لرواد الأعمال واستمر تناول اللقاء مجموعة من الأفكار الرئيسية لإطلاق المشاريع الريادية، بالإضافة إلى أهم الأسس المالية التي لابد أن يأخذها رائد الأعمال بعين الاعتبار عند بناء ميزانية المشروع، وآليات مواجهة الأزمات.

وشددت المدربة هديل الرحيلي على أهمية دراسة احتياجات الجمهور في النطاق الجغرافي للمشروع أياً كان، ورصد احتياجاته، حتى يتمكنوا من استيعاب المستهلكين الحاليين والمحتملين وتحقيق رغباتهم، وأيضا اكتشاف أماكن مستهلكيهم في المستقبل.

أما المدرب علي الهوساوي ، فأكد أن رائد الأعمال لابد أن يتحلى بالواقعية والصبر والاستمرارية، وليس الشغف وحده ، حيث تمر رحلة ريادة الأعمال عادة بمنعطفات تحتاج العزيمة، وأن يصنع فريقاً قوياً يقوم على الكفاءة والالتزام. من جهته، أكد مساعد الأمين العام للأعمال عبدالله بن عقيل حنيف على أهمية عقد اللقاءات المشابهة بشكل دوري، ليشعر رواد الأعمال أن هناك ملتقى متخصص يجمعهم ويخلق لهم فرصاً للتعرف على بقية رواد الأعمال الأمر الذي قد تنشأ عنه تعاونات واعدة وفرق ريادية ناجحة.