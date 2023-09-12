ضبط 45 سمكة قرش بمركز رأس محيسن

البلاد- ياسر خليل

تمكنت فرق الرقابة بمكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالتعاون مع دوريات حرس الحدود بمحافظة القنفذة، من ضبط مخالفي نظام الزراعة .

وفي التفاصيل أوضح مدير مكتب وزارة البيئة والمياه بمحافظة القنفذة المهندس حسن بن ابراهيم المعيدي انه تم ضبط 45 سمكة قرش ” محظور صيدها” بحوزة صيادين بمركز رأس محيسن شمال محافظة القنفذة، وذلك بالتعاون مع قيادة حرس الحدود بمحافظة القنفذة. وتم مباشرة الحالة من قبل المختصين بمكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة القنفذة بناء على البلاغ الوارد من قيادة حرس الحدود وتم اعداد محاضر ضبط المخالفات لنظام الزراعة ، كما تم مصادرة المصيد وبيعه بالمزاد العلني حسب الأنظمة والتعليمات المتبعة. من جهته أكد مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة بالإنابة المهندس وليد بن ابراهيم ال دغيس استمرار وتكثيف الجولات الرقابية للحد من مخالفات نظام الثروة السمكية بالمنطقة حفاظًا على الثروات المائية الحية.