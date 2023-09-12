انطلاق المنتدى السعودي السويسري للتكنولوجيا النظيفة

البلاد – الرياض

انطلقت أعمال المنتدى السعودي ـ السويسري للتكنولوجيا النظيفة 2023م، الذي نظمته مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية “كاكست” ، بالتعاون مع هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار،وسفارة جمهورية سويسرا الاتحادية لدى المملكة،بمشاركة 300 خبير في المجال.

وناقش المُنتدى،آخر التطورات العلمية والتقنية للحد من التحدّيات البيئية التي تواجهها الدول في العالم، وإيجاد الابتكارات الصديقة للمناخ والحلول المُستدامة لها،وبحث فُرص الاستثمار في أسواق التقنية النظيفة،وإنشاء روابط علمية وأكاديمية بين الجهات ذات الاهتمام المُشترك بين البلدين. وأوضح وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل بن فاضل الإبراهيم -خلال المنتدى- أن الدعم الحكومي واللوائح التنظيمية تعد أمراً حيوياً للانتقال الشامل إلى مصادر الطاقة المستدامة، مشيرا إلى أن مشروع نيوم يهدف إلى إنتاج مليون طن من الأمونيا الخضراء ، وأن التكنولوجيا النظيفة تؤدي دورًا محوريًّا في تحسين الطاقة واستدامتها. من جانبه،بيَّن رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية الدكتور منير بن محمود الدسوقي،أن تنظيم المنتدى يهدف إلى إيجاد الحلول المبتكرة والمستدامة للتحديات البيئية والابتكارات الصديقة للمناخ.