إقبال متزايد على “سيتي سكيب”

البلاد – الرياض

يواصل معرض “سيتي سكيب العالمي” أعماله وفعالياته لليوم الثالث وسط إقبال واسع، بتنظيم من شركة تحالف ، تحت عنوان “لبناء مسكن المستقبل” الذي يُعقد في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات في ملهم شمال مدينة الرياض، بمشاركة أكثر 350 جهة عارضة، وأكثر من 300 متحدث عالمي ومحلي، وأكثر من 2,000 مستثمر.

وناقشت الجلسات الحوارية أمس علاقة التقنية العقارية بالتقنية المالية، ومستقبل الإسكان، وقوة التصميم وتأثيره، والاقتصاد الحيوي، والاستقرار المالي. ويأتي المعرض بخمس منصات رئيسة تقدم العديد من الجلسات، وهي: قمة نيوم لبناء مسكن المستقبل، ومنتدى المحافظ العقارية، ومسرح التصميم والعمارة، ومنتدى مستثمري العقار، ومسرح التقنيات العقارية.

وشهد المعرض مشاركة عدد من المسؤولين كنائب الرئيس التنفيذي لمعرض سيتي سكيب العالمي كريس سبيلر، والرئيس التنفيذي لشركة نيوم المهندس نظمي النصر، والرئيس التنفيذي لمجموعة روشن ديفيد جروفر، والرئيس التنفيذي لشركة أم القرى للتنمية والإعمار المالك والمطور لوجهة مسار ياسر أبو عتيق، والرئيس التنفيذي لرتال للتطوير العمراني المهندس عبدالله البريكان، والرئيس التنفيذي لمؤسسة حديقة الملك سلمان جورج تناسيفيتش، ورئيس مجلس إدارة مكيون مطورون عمرانيون الدكتور مجدي حريري، والعديد من المسؤولين.