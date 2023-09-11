نيودلهي : واس

التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في نيودلهي، اليوم، فخامة السيدة دروبادي مورمو، رئيسة جمهورية الهند.

وفور وصول سمو ولي العهد، القصر الرئاسي (راشتر ابتي بهوان)، كان في استقباله فخامة رئيسة جمهورية الهند ودولة رئيس وزراء جمهورية الهند السيد ناريندرا مودي.

وقد رحبت فخامتها بسمو الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز في الهند، متمنية له ومرافقيه طيب الإقامة، فيما عبر سمو ولي العهد عن سعادته بهذه الزيارة.

وأجريت لسمو ولي العهد مراسم استقبال رسمية، حيث رافق الموكب الرسمي عند الدخول إلى بوابة القصر الرئاسي مجموعة من الخيول، وأطلقت المدفعية 21 طلقة ترحيبية.

ثم التقطت الصور الرسمية بهذه المناسبة.

بعد ذلك عزف السلامان الملكي السعودي والجمهوري الهندي، ثم استعرض حرس الشرف.

#فيديو_واس | سمو #ولي_العهد يلتقي رئيسة جمهورية الهند في القصر الرئاسي في نيودلهي، وقد أجريت لسموه مراسم استقبال رسمية بحضور رئيس وزراء جمهورية الهند. #واس | #ولي_العهد_في_الهند pic.twitter.com/7zq7Yyuh8S — واس الأخبار الملكية (@spagov) September 11, 2023

عقب ذلك صافح صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، أصحاب المعالي الوزراء في الحكومة الهندية، وعدد من كبار المسؤولين، فيما صافحت فخامة رئيسة الهند أصحاب السمو الأمراء، وأصحاب المعالي الوزراء، وهم صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز وزير الطاقة، وصاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية، وصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ومعالي وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي، ومعالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، ومعالي وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، ومعالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، ومعالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحة، ومعالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، ومعالي المستشار بالديوان الملكي الأستاذ محمد بن مزيد التويجري، ومعالي سكرتير سمو ولي العهد الدكتور بندر بن عبيد الرشيد، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية الهند صالح بن عيد الحصيني.