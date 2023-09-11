ولي العهد يبحث مع زعماء «العشرين» تطوير العلاقات

نيودلهي- واس

التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس وفد المملكة المشارك في قمة قادة دول مجموعة العشرين، أمس في مدينة نيودلهي بجمهورية الهند، عددًا من قادة الدول المشاركة في القمة.



فقد التقى سموه دولة رئيس وزراء اليابان السيد فوميو كيشيدا، وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات السعودية اليابانية في مختلف المجالات وفرص تطويرها، بالإضافة إلى بحث عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك.

واجتمع سموه مع فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان، رئيس الجمهورية التركية، وجرى خلال الاجتماع استعراض أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين وفرص تطويرها، بالإضافة إلى بحث عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك.

كما التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، دولة الشيخة حسينة واجد، رئيسة وزراء جمهورية بنغلاديش الشعبية.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وفرص تطويرها، إلى جانب بحث المسائل ذات الاهتمام المشترك.

والتقى سموه في قمة قادة دول مجموعة العشرين، فخامة الرئيس ألبرتو فرنانديز، رئيس جمهورية الأرجنتين، وجرى خلال اللقاء بحث أوجه العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات.

كما التقى سموه أمس، فخامة الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية. وجرى خلال اللقاء، استعراض علاقات التعاون بين المملكة والبرازيل، والسبل الكفيلة بتطويرها وتعزيزها في المجالات كافة.



والتقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس وفد المملكة المشارك في قمة قادة دول مجموعة العشرين، في مدينة نيودلهي بجمهورية الهند، رئيس المجلس الأوروبي السيد شارل ميشيل.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات التاريخية والتعاون القائم بين المملكة، ودول الاتحاد الأوروبي في مختلف المجالات، وبحث الأوضاع الإقليمية والدولية والجهود المبذولة حيالها؛ من أجل تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.