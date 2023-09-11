هل يتجه مُلّاك يوفنتوس إلى بيع النادي؟

تحدثت وسائل إعلام في الساعات الأخيرة عن عزم شركة إكسور (EXOR) المالكة ليوفنتوس الإيطالية، طرح النادي للبيع خلال الفترة المقبلة.

إكسور نفت الأمر جملة وتفصيلًا، وقال متحدث رسمي باسم النادي في بيان: “هذه الأخبار لا أساس لها من الصحة، لا ننوي بيع النادي”.

على إثر أخبار بيع يوفنتوس، ارتفعت أسهم النادي في البورصة بمقدار 4.8% في بداية تعاملات أمس، لكنها تراجعت في نهاية اليوم إلى نحو 0.3%.



ويواجه يوفنتوس مسائلات قضائية متتالية، على خلفية مزاعم فساد مالي، حيث خصمت محكمة مختصة 10 نقاط من رصيده الموسم الماضي بالدوري.



تمتلك شركة إكسور القابضة والمدرجة في البورصة الإيطالية 64% من قيمة أسهم يوفنتوس، ويعود ملكية كليهما إلى عائلة أنييلي الإيطالية العريقة.

مالك يوفنتوس، أندريا آنييلي، كان قد عوقب في أغسطس الماضي بالإيقاف 10 أشهر من السلطات الإيطالية، بعد ثبوت تلاعبه ببيانات مالية.