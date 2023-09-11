نائب أمير جازان يدشن الإسعاف الجوي

البلاد – جيزان

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان بمكتبه أمس، رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي الدكتور جلال بن محمد العويسى.

ودشن سموه خلال الاستقبال، مشروع الإسعاف الجوي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بالمنطقة، واستمع لإيجاز عن المشروع الذي يهدف إلى سرعة تقديم الخدمات الإسعافية وتقديم الرعاية الطبية العاجلة والطارئة للمستفيدين في أوقات قياسية، الذي تسعى الهيئة من خلاله إلى نقل الحالات من الموقع إلى المنشآت الطبية المتخصصة.

كما اطّلع سموه خلال التدشين على مبادرة “مسار الجلطات القلبية”، إحدى مبادرات الهيئة التي تسهم في تشخيص حالة المصاب بالجلطة خلال نقلة في سيارة الإسعاف؛ من أجل إنقاذ حياة المرضى. وأشاد سمو نائب أمير منطقة جازان، بالجهود المبذولة من هيئة الهلال الأحمر السعودي في سبيل المحافظة على سلامة وصحة المواطنين والمقيمين لتعزيز جودة الخدمات المقدمة لهم.

من جانبه، قدّم الدكتور جلال العويسي، شكره لسمو أمير منطقة جازان وسمو نائبه على دعمهما واهتمامهما الدائم بالخدمات التي يقدمها الهلال الأحمر والتي أسهمت في تطوير الخدمات الإسعافية بالمنطقة وتقديم الرعاية الطبية اللازمة للمواطنين والمقيمين.

حضر الاستقبال ومراسم التدشين، وكيل إمارة المنطقة للشؤون الأمنية محمد بن هادي الشمراني، ووكيل الإمارة للتنمية الدكتور عيسى بن يحيى البناوي.