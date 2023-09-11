صفقة تشيلسي الجديدة “لافيا” يغيب مدّة طويلة للإصابة

أصيب متوسط الميدان الدولي البلجيكي روميو لافيا (19 عامًا) وسيغيب لفترة طويلة عن فريقه تشيلسي، حسب وسائل إعلام.



لافيا وفد للتو إلى تشيلسي من ساوثهامبتون مقابل 62 مليون يورو، لكن اللاعب سرعان ما تعرض لانتكاسة، بعد إصابته في التدريبات الجماعية.



وذكرت يومية ديلي ميل (Daily Mail) البريطانية، أن لافيا تضرر بشكل لافت في أربطة الكاحل، وسيغيب عن تشيلسي لمدّة قد تصل إلى شهرين.



لم يظهر لافيا بعد في أي مباراة بقميص الـ(بلوز) وسيتأجل أول ظهور له بملعب (ستامفورد بريدج) إلى نهاية أكتوبر المقبل على أقل تقدير.