صفقة تشيلسي الجديدة “لافيا” يغيب مدّة طويلة للإصابة

أصيب متوسط الميدان الدولي البلجيكي روميو لافيا (19 عامًا) وسيغيب لفترة طويلة عن فريقه تشيلسي، حسب وسائل إعلام.



لافيا وفد للتو إلى تشيلسي من ساوثهامبتون مقابل 62 مليون يورو، لكن اللاعب سرعان ما تعرض لانتكاسة، بعد إصابته في التدريبات الجماعية.



وذكرت يومية ديلي ميل (Daily Mail) البريطانية، أن لافيا تضرر بشكل لافت في أربطة الكاحل، وسيغيب عن تشيلسي لمدّة قد تصل إلى شهرين.



لم يظهر لافيا بعد في أي مباراة بقميص الـ(بلوز) وسيتأجل أول ظهور له بملعب (ستامفورد بريدج) إلى نهاية أكتوبر المقبل على أقل تقدير.

💪 Among U21 players in Europe's top 5 leagues last season only Moises Caicedo (142) won possession in the midfield third more times than Romeo Lavia (114)

🤕 The 19-year-old looks set to be out for six weeks with an ankle injury, per @AdrianJKajumba pic.twitter.com/HIh4CgGqXK

— WhoScored.com (@WhoScored) September 11, 2023