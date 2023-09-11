زيدان.. من المرشحين لقيادة المنتخب الألماني

البلاد- جدة

كشفت وسائل إعلام ألمانية أن المدير الفني الفرنسي زين الدين زيدان يعد من المرشحين لقيادة منتخب ألمانيا، خلفاً لهانزي فليك، الذي أقيل بعد الخسارة الودية القاسية أمام اليابان 1-4.

وذكرت صحيفة “بيلد” الألمانية أن تاريخ زيدان اللافت، سواء على مستوى الأندية التي لعب لها أو مسيرته التدريبية مع ريال مدريد، والاحترام الذي يحظى به بسبب مكانته كلاعب، يمكن أن يدعم اختياره كمدرب لألمانيا.

وقال رئيس الاتحاد الألماني بيرند نويندورف:” لقد اتفقنا على أن المنتخب الأول يحتاج إلى قائد جديد، بعد النتائج المحبطة أخيرًا. نحتاج إلى روح من التفاؤل والثقة مع اقتراب كأس أوروبا 2024، التي ستقام في بلادنا. بالنسبة لي بشكل شخصي، إنه أحد أصعب القرارات التي اتخذتها في فترتي، حتى الآن، لأنني أقدر هانزي فليك ومساعديه كخبراء في كرة القدم وكأشخاص. ورغم ذلك، فإن النجاح الرياضي مهم للغاية بالنسبة للاتحاد الألماني، لذا كان القرار حتميًا”.

وبات فليك أول مدرب، والوحيد في تاريخ البلاد، الذي تتم إقالته منذ استحداث هذا المنصب عام 1926. وقد انتهت مسيرة فليك على رأس الجهاز الفني للمنتخب بالفشل، وهو الذي كان مساعدًا أمينًا لسلفه يواكيم لوف، حيث لم ينجح في انتشال ألمانيا من النفق الذي دخلته عام 2018 وتحديدًا في مونديال روسيا، عندما خرجت من الدور الأول في مجموعة كانت في متناولها، لكنها احتلت المركز الأخير فيها بخسارتها أمام المكسيك وكوريا الجنوبية والفوز على السويد 2-1 في الوقت بدل الضائع.

ولم يكن حال المنتخب أفضل مع فليك في مونديال قطر نهاية العام الماضي، إذ ودّع الألمان من دور المجموعات أيضًا بحلولهم في المركز الثالث بعد الخسارة أمام اليابان 1-2 ثم التعادل أمام إسبانيا 1-1 قبل الفوز على كوستاريكا 4-2.

وقبل خوض المونديال القطري، عاش فليك إخفاقًا آخر في دوري الأمم الأوروبية، حيث حل المنتخب الألماني ثالثًا في المجموعة الثالثة للمستوى الأول خلف إيطاليا والمجر التي أسقطته على أرضه في لايبزيغ 1-صفر.