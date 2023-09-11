بدء التقديم على جائزة المحتوى المحلي

الرياض : البلاد

أعلنت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية عن إطلاق جائزة المحتوى المحلي 2023 في نسختها الثانية، التي تسعى من خلالها إلى رفع الوعي حول المحتوى المحلي، وتعزيز التنافسية بين الشرائح الاقتصادية لتحقيق مستهدفات المحتوى المحلي، حيث بدأت مرحلة التسجيل من شهر سبتمبر، وستنتهي في شهر ديسمبر القادم.

وأوضح الرئيس التنفيذي للهيئة عبدالرحمن بن عبدالله السماري، أن جائزة المحتوى المحلي في نسختها الثانية تتضمن 20 جائزة و4 شهادات، كما تم التوسع في نطاق الفئات المستهدفة، وتحديثها، وتضمنت مسارات جديدة كالشركات المملوكة للدولة، ومسار القطاع الخاص، حيث شمل المنشآت الكبيرة، والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، مستهدفاً 6 مجالات مختلفة، مجال الصناعة والتعدين، ومجال الطاقة والمرافق، ومجال خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات، ومجال التشييد والبناء، والخدمات الصناعية والتشغيلية، ومجال الخدمات المالية، والمهنية، والخدمات الأخرى، بالإضافة إلى مجال الخدمات الاستشارية.

وتهدف الهيئة من خلال الجائزة نحو تحفيز القطاعين العام والخاص، وأفراد المجتمع؛ لتطبيق الممارسات الناجحة التي تسهم في الالتزام بمتطلبات المحتوى المحلي في مختلف القطاعات، وبالتالي تنعكس على تحقيق الأهداف الإستراتيجية للهيئة، عبر نشر ثقافة المحتوى المحلي، وزيادة مستوى الفهم، وتعزيز التفاعل الإيجابي حول الجائزة، بالإضافة إلى أثرها على تنمية المحتوى المحلي، والاقتصاد الوطني.

ويأتي إعداد وتطوير النسخة الثانية من جائزة المحتوى المحلي، تحفيزاً للقطاعين العام والخاص، والموردين والشركات؛ لزيادة المحتوى المحلي في مختلف القطاعات، وتطوير أدائها في تنفيذ العقود والمشاريع.

يذكر أن جائزة المحتوى المحلي في نسختها الأولى خلال العام الماضي 2022، تضمنت 3 مسارات مختلفة، وتجاوز عدد المتقدمين للجائزة أكثر من 800 مشارك في مختلف المسارات، منهم 232 مشاركاً في مسار الجهات الحكومية، و 298 مشاركاً في مسار منشآت القطاع الخاص، و 271 مشاركاً في مسار الأفراد, كما يمكن للمهتمين التقديم على الجائزة بمختلف مساراتها من خلال زيارة الموقع الإلكتروني: https://lcaward.lcgpa.gov.sa/.