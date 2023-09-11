الرياضة الفتح والاتحاد والخليج أبطالًا لكأس الاتحاد لكرة الطاولة

‏البلاد- المدينة المنورة

توجت سامية الفواز نائب رئيس الاتحاد السعودي لكرة الطاولة، وهتون السدحان الرئيس التنفيذي للاتحاد، الأندية الفائزة في بطولة كأس الاتحاد لأندية الدوري الممتاز “شباب-ناشئين-براعم” للموسم الرياضي 2023-2024م التي أقيمت خلال الفترة من 7 حتى 10 سبتمبر الجاري، على صالة مدينة الأمير محمد بن عبد العزيز الرياضية، بالمدينة المنورة. ‏وقد حقق الفتح المركز الأول، ولقب البطولة في فئة البراعم بعد فوزه على الاتحاد بنتيجة (3-2) في المباراة النهائية، فيما فاز الحمادة على الهلال بنتيجة (3-1) في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

وخطف الاتحاد المركز الأول ولقب البطولة في فئة الناشئين بعد تغلبه على الفتح بنتيجة (3-2) في المباراة النهائية، وانتصر الهلال على مضر بنتيجة (3-1) في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع. وحقق الخليج المركز الأول ولقب البطولة في فئة الشباب بعد تجاوزه الاتحاد بنتيجة (3-1) في المباراة النهائية، وتفوق الفتح على مضر بنتيجة (3-0) في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.