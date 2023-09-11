الفتح والاتحاد والخليج أبطالًا لكأس الاتحاد لكرة الطاولة

البلاد- المدينة المنورة
توجت سامية الفواز نائب رئيس الاتحاد السعودي لكرة الطاولة، وهتون السدحان الرئيس التنفيذي للاتحاد، الأندية الفائزة في بطولة كأس الاتحاد لأندية الدوري الممتاز “شباب-ناشئين-براعم” للموسم الرياضي 2023-2024م التي أقيمت خلال الفترة من 7 حتى 10 سبتمبر الجاري، على صالة مدينة الأمير محمد بن عبد العزيز الرياضية، بالمدينة المنورة.
وقد حقق الفتح المركز الأول، ولقب البطولة في فئة البراعم بعد فوزه على الاتحاد بنتيجة (3-2) في المباراة النهائية، فيما فاز الحمادة على الهلال بنتيجة (3-1) في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.
وخطف الاتحاد المركز الأول ولقب البطولة في فئة الناشئين بعد تغلبه على الفتح بنتيجة (3-2) في المباراة النهائية، وانتصر الهلال على مضر بنتيجة (3-1) في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.
وحقق الخليج المركز الأول ولقب البطولة في فئة الشباب بعد تجاوزه الاتحاد بنتيجة (3-1) في المباراة النهائية، وتفوق الفتح على مضر بنتيجة (3-0) في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.
صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي.
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