الرياضة

الفتح والاتحاد والخليج أبطالًا لكأس الاتحاد لكرة الطاولة

صحيفة البلادaccess_time26 / صفر / 1445 هـ      11 سبتمبر 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

‏البلاد- المدينة المنورة
توجت سامية الفواز نائب رئيس الاتحاد السعودي لكرة الطاولة، وهتون السدحان الرئيس التنفيذي للاتحاد، الأندية الفائزة في بطولة كأس الاتحاد لأندية الدوري الممتاز “شباب-ناشئين-براعم” للموسم الرياضي 2023-2024م التي أقيمت خلال الفترة من 7 حتى 10 سبتمبر الجاري، على صالة مدينة الأمير محمد بن عبد العزيز الرياضية، بالمدينة المنورة.

‏وقد حقق الفتح المركز الأول، ولقب البطولة في فئة البراعم بعد فوزه على الاتحاد بنتيجة (3-2) في المباراة النهائية، فيما فاز الحمادة على الهلال بنتيجة (3-1) في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.
وخطف الاتحاد المركز الأول ولقب البطولة في فئة الناشئين بعد تغلبه على الفتح بنتيجة (3-2) في المباراة النهائية، وانتصر الهلال على مضر بنتيجة (3-1) في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

وحقق الخليج المركز الأول ولقب البطولة في فئة الشباب بعد تجاوزه الاتحاد بنتيجة (3-1) في المباراة النهائية، وتفوق الفتح على مضر بنتيجة (3-0) في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.