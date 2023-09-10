وزارة الداخلية تدشن جناحها ” أمان ونماء” في معرض سيتي سكيب العالمي

الرياض : البلاد

دشّن وكيل وزارة الداخلية لشؤون المناطق المهندس عبدالله بن عبدالرحمن الربيعة، جناح الوزارة المشارك في معرض “سيتي سكيب العالمي”، الذي تنظمه وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، بمركز الرياض للمعارض والمؤتمرات، ويستمر حتى 13 سبتمبر الحالي.

ويستعرض جناح وزارة الداخلية الذي يحمل شعار ” أمان ونماء”، تطبيقات الذكاء الاصطناعي والحلول الرقمية في خدمة ضيوف الرحمن، والتعريف “بمبادرة طريق مكة”، إحدى مبادرات الوزارة الرائدة ضمن برنامج خدمة ضيوف الرحمن أحد برامج رؤية المملكة 2030، وتعزيز السلامة المرورية وجودة الحياة وأمن البيئة، وفقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.

وتهدف مشاركة الوزارة إلى إبراز التطور الذي شهدته وزارة الداخلية في ظل رؤية المملكة 2030م، حيث سيحظى الزوار بالتعرف على خدمات الوزارة الإلكترونية لقطاعات الأفراد والأعمال والحكومي من خلال منصة “أبشر” عبر أكثر من 350 خدمة، ومراكز العمليات الأمنية (911).

يذكر أن “سيتي سكيب العالمي” يُعد المعرض العقاري الأكبر في العالم، ويقام لأول مرة في المملكة، وسيعرض من خلاله مشاريع رؤية المملكة 2030 تحت سقف واحد، بحضور أكثر من 170 دولة.